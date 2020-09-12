住在高雄市美濃區的一名50幾歲女性，她正在居家檢疫，12日下午被人發現在家中猝死。死者的家屬通報警方，相關人員到場處理。至於是否因罹患新冠肺炎死亡，仍待檢方相驗。

這名女子日前從大陸返台，在家居家檢疫，12日是她第13天在家檢疫。警方下午接獲報案，指女子在家中死亡，美濃分駐所員警員到現場處理，死者正在居家檢疫。

警方表示，現場死者無新冠肺炎症狀，但她有長期糖尿病史，此案經衛生所及區公所評估，依一般行政相驗，通報橋頭地檢署檢察官於13日相驗。

(中時 )