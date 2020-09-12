才從大陸返台 高雄婦居家檢疫第13天猝死家中 22:242020/09/12 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄美濃一名婦人日前自陸返台，居家檢疫到第13天突然猝死家中 (示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 住在高雄市美濃區的一名50幾歲女性，她正在居家檢疫，12日下午被人發現在家中猝死。死者的家屬通報警方，相關人員到場處理。至於是否因罹患新冠肺炎死亡，仍待檢方相驗。 這名女子日前從大陸返台，在家居家檢疫，12日是她第13天在家檢疫。警方下午接獲報案，指女子在家中死亡，美濃分駐所員警員到現場處理，死者正在居家檢疫。 警方表示，現場死者無新冠肺炎症狀，但她有長期糖尿病史，此案經衛生所及區公所評估，依一般行政相驗，通報橋頭地檢署檢察官於13日相驗。 (中時 ) #新冠肺炎 #美濃 #女性 #警方 #相驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增境外2罕見病例 一為菲籍孕婦一台男兩度確診 10:122020/09/11 生活 境外移入確診產子 醫護如臨大敵 04:102020/09/12 生活新聞 預防骨質疏鬆 每天晨昏曬15分鐘太陽 20:052020/09/11 生活 康軒董事長挨罰百萬 陳時中：有違規就嚴懲 14:482020/09/11 生活 國內首起孕婦確診又生產 菲女新生兒列接觸者 14:322020/09/11 生活 技偵查法授權檢方駭入電腦手機 鄭麗文批全民公敵 17:152020/09/11 政治 黑心口罩連環爆 高市府到夜市加強稽查 13:042020/09/11 生活 北市防疫旅館貴 境外生湧桃園 04:102020/09/12 地方新聞 消基會抽驗20件電子煙油 11件含尼古丁恐違藥事法 10:432020/09/11 生活 命案現場別做這件事！退休警查命案被「好兄弟」跟 18:242020/09/11 生活 生活熱門新聞 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 才從大陸返台 高雄婦居家檢疫第13天猝死家中 - 生活 大蒜不該放冰箱？專家揭「保存秘訣」：最多放6個月 - 生活 農曆七月初一打牌拿怪牌 4人「僅他沒拜」隔年葬身火窟 - 生活 她逛好市多結帳後店員默默吐7字 網淚推：還不去買爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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