#台中藍鯨 1 - 2 #花蓮 #Taichungbluewhale 1 - 2 #Hualien ⚽️#21 林凱玲 (42”), #7 陳雅惠(71”), #17 詹筆涵 (90”+4)

木蘭女足聯賽今年冠軍出爐！花蓮女足今天上半場先由林凱玲踢進幸運遠射，下半場再靠陳雅惠在亂軍中補射破網，以2比1氣走台中藍鯨，戰績12勝2和提前1輪封后，不僅斬斷藍鯨的3連霸，4度封后也獨居賽史第一位。

木蘭聯賽由花蓮台開（花蓮女足前身）與藍鯨先後完成3連霸，今年花蓮重返榮耀，10月下旬將再接再厲角逐「木蘭聯賽盃」，問鼎雙料冠軍。木蘭聯賽本季排名也已底定，3至6名依序為台北熊讚、桃園國際、新北航源與高雄陽信，這4隊都得直接踢聯賽盃首輪，獲勝才能遭遇保送準決賽的花蓮、藍鯨。

花蓮球員在提前封后之後，於輔大足球場合影留念。（李弘斌攝）

花蓮昨天不輸就能封后，藍鯨卻不肯輕易繳械，開賽後立刻壓上強攻。但花蓮頂住之後，也能運用反擊回應。第42分鐘，花蓮林凱玲在禁區外假動作晃過藍鯨劉千芸，直接從25碼外起左腳遠射，儘管射門時左腳太早「挖」到地面，力道打折卻反倒變成從門楣下方鑽入的世界波，替花蓮先馳得點。

花蓮賽前設定可以讓包欣玄拿球，但限制她內切快速換邊的套路，右後衛陳雅惠扛起封鎖阿包的重任，也收到成效。第71分鐘花蓮右側開出戰術角球吊中，藍鯨門將林奕含接球脫手，陳雅惠在亂軍中補射破門，這顆保險進球讓藍鯨得追3球才能阻止花蓮提前封后，戰局底定，藍鯨詹筆涵補時破門也無力回天。

花蓮助理教練路弘旗賽後衝進場內潑礦泉水慶祝提前封后。（李弘斌攝）

值得一提的是，花蓮因為高中球員到屏東踢青年盃，今天只有16人遠征輔大足球場，結果板凳席除了替補門將全部上陣，前鋒林小雲在花蓮的第2顆進球中，再次發揮了第二波拚搶的本領，造成林奕含接球脫手，才能追加保險進球。「阿忍」蔡莉真更發揮穩定軍心的角色，上場助攻助守，還分擔陳雅惠的防守工作，多次在一對一防守中阻止包欣玄，做出重要貢獻。

12日另外兩場比賽，桃園國際靠國家隊隊長丁旗「梅開二度」，以3比1擊退高雄陽信，中止4連不勝。地主新北航源則靠范妤瑄、江佳臻於上下半場各進1球，以2比1氣走台北熊讚。賽後國際與航源維持3分差距，即使下周最後1輪積分扯平，但兩隊淨勝球有9球差距，幾乎篤定由國際拿下第4名，並取得聯賽盃首輪的主場優勢。

(中時 )