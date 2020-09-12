金瓜石暨水湳洞社區參與式預算於11日從水湳洞濂洞里里民活動中心及威遠廟開跑，舉辦說明會及投票，在水湳洞這僅800人的迷你聚落，投票率高達17％，相較於其它縣市大約5％的參與度，可見居民對家鄉的熱情，也因為這是水湳洞首次舉辦參與式預算活動，長輩們都迫不及待的到會場，並且打電話吆喝街坊鄰居前來參與，場面溫馨熱情。

黃金博物館館長謝文祥表示，今年共收到5則提案，皆以不同的方式推廣在地文化，透過參與式預算增進居民間情感聯絡，精彩具創意，展現鄉親對在地事務的關懷與期待。博物館自105年起在金瓜石社區推動參與式預算，經過4年的累積，金瓜石居民熱烈響應，持續利用計畫參與公共事務，活絡在地。今年特別的是水湳洞社區也提出參與的意願，期望為保存礦山文化盡一份心力，因此博物館今年度特別將活動範圍擴及至水湳洞，期盼透過參與式預算，讓更多居民能夠加入，發揮文化傳承的效益。

因為水湳洞居民高齡人口較多，用餐不便，林正文先生提出「擾動水湳洞社區計畫」，規劃在當地威遠廟提供午餐，邀請社區耆老們踏出家門享用午餐、聯繫彼此的情感，凝聚社區意識。此外，在採金時期礦山人認為「黃金是土地公錢」，祈求平安出坑及採金順利，需仰賴土地公之保佑，因此居民會在中秋節亦是土地公得道之日，舉辦遶境活動，祈求平安。陳美杏女士提出「濂洞里第二屆土地公黃金賜福人計畫」，希望能藉由遶境活動，綿延礦工與土地公的深厚情感。

參與式預算說明會及投票金瓜石場將會在9月16日舉行，當日將由金瓜石社區的3位提案人到場說明，歡迎金瓜石在地居民踴躍參與，以行動力挺鄉親提案，用您珍貴的選票來為地方盡一分心力!

(中時 )