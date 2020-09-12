大陸網紅周揚青踢爆前男友羅志祥（小豬）渣男行徑，宣告斷了9年情後，人氣飆漲，今（12日）她迎來32歲生日，在網上曬出家人、朋友送她的生日禮，尤其爸爸大手筆送她一棟全新豪宅，內部還有一間星空電影院，讓網友看了羨慕喊：「有錢真好」。

周揚青12日在微博Po出好幾張禮物圖，其中一張她寫下：「來驗收我的最重要的禮物」，並透露「媽媽說，爸爸告訴裝修公司的人，一定要在12號這一天都弄好，因為12號是我女兒的生日。」原來她身處的豪宅是爸爸所送的禮物。

周揚青父親送她一棟豪宅，內裡還有星空電影院，相當大手筆。（圖／翻攝自微博）

周揚青還收到知名插畫師Aaron Favaloro贈送的畫。（圖／翻攝自微博）

接著，周揚青再表示爸爸知道她喜歡星空，所以特意裝潢了一間星空電影院，超大手筆可看出相當寵女，看到有網友羨慕她有滿滿父愛，周揚青則回應「我爸爸其實平常也不怎麼表達的，和我溝通很少，他都只做不說。」

此外，周揚青還收到知名插畫師Aaron Favaloro為她畫的畫，難怪她忍不住興奮直呼：「今天一天收到的都是超級屌的禮物，心情幾乎是一直呈直線上升，我真的是全世界最最幸福的人了！」

事實上，外界盛傳周揚青的父親是背景強硬的商界老總，在政商方面都保持良好關係，但周揚青僅透露爸爸以前是軍人，未曾證實過家世之謎。

(中時新聞網)