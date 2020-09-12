在美國極力封殺中企巨頭，及螞蟻集團將同時在陸港股上市的關鍵時刻，創新工場董事長兼CEO李開復12日突爆料曾為螞蟻金服與大陸AI獨角獸曠視科技搭橋，讓曠視拿到大量的人臉數據並找到幾個有價值的商業化方向。不過螞蟻金服火速否認，並強調目前與曠視已無相關合作。

李開復12日在HICOOL全球創業者峰會提及，曾在早期幫助曠視科技公司找了包括美圖和螞蟻金服等合作夥伴，讓他們拿到了大量的人臉數據，並在隨後的摸索過程中找到了幾個有價值的商業化方向。

對此螞蟻集團在微博火速發文澄清，指在與曠視科技合作事宜上從未與李開復有過接觸。該集團強調，從未提供任何人臉資料給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別演算法能力給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何資料的共用和傳輸，且目前雙方已無相關業務合作。

在螞蟻集團回覆後，李開復又在微博澄清，口誤給三家公司帶來困擾，深感歉意。

(工商 )