斷頭式修剪？台中市豐原區合作國小操場旁黑板樹被腰斬，齊頭式砍掉上半截，只剩光禿禿的主幹。（王文吉攝）

台中市豐原區合作國小修剪黑板樹，有家長質疑「只是理髮美容為何要砍頭？」附近商家則見怪不怪表示「黑板樹長得很快啦！」（王文吉攝）

台中市豐原區合作國小黑板樹種在操場及圍牆之間，不只浮根影響跑道平整，社區居民也反映易脆枝條可能砸車。（王文吉攝）

豐原區合作國小多棵老榕疑染褐根病，樹勢原本就衰弱，校方近日雇工修剪，慘遭截肢，鋸到光禿禿。（王文吉攝）

青青校樹剃光頭！台中豐原合作國小近日雇工修剪校樹，廖姓家長向本報投訴修剪手法粗暴，除黑板樹行刑式斷頭，多棵老榕也鋸到光禿，「只是理髮美容為何要砍頭？」校方表示，前人種黑板樹，我們盡量維護，部分校樹染病，不可能胡亂修剪，強調學童安全第一。

記者到場查看，操場旁12棵黑板樹被齊頭式砍掉一截，整排腰斬只剩主幹，原本茂密枝葉剃得光禿禿，另校園內多株老榕也慘遭截肢。廖姓家長難過表示，毫無章法亂剪，粗暴對待為我們遮蔭的樹木。附近商家則見怪不怪表示，每年都修成這樣啊，黑板樹長得很快啦！

校長汪蕙芳說明，部分榕樹旺盛枝葉伸展到民宅，還有樹木染褐根病及蟲害，黑板樹浮根影響跑道平整；家長憂心學童安全，加上居民反映黑板樹枝幹可能砸車，在開學前動用校務基金40多萬元修剪，強調學童安全第一，「黑板樹很頭痛，前人種樹，後人盡量維護」。

台灣護樹協會常務理事楊國禎直指修剪過頭，他表示，我們上理容院都希望漂漂亮亮、煥然一新，結果很多單位將樹剪成狗啃；修剪樹木應依生長特性及棲地環境，去弱留強、疏枝通風，並維持優美樹形，而非剁頭式修剪，派工、施工、監工都缺乏美學休養，以防颱為名胡亂修剪，怕麻煩，乾脆種塑膠樹就好啦！

(中時 )