據中央氣象局臉書專頁《報天氣 - 中央氣象局》指出，明(13)日鋒面帶較離開，但台灣附近仍有殘餘水氣，因此迎風面的基隆北海岸以及東半部不定時有局部短暫陣雨，各地雲量仍多，午後有局部短暫雷陣雨，特別是山區可能仍有局部大雨發生的機會。

而臉書專頁《天氣風險 WeatherRisk》氣象主播彭啟明也指出，下周天氣和這周大致相同，但仍需要注意午後雷陣雨。而造成台灣天氣不穩定，是因為有道微弱鋒面從日本一直到南邊，加上東北風配合西南風，形成了不穩定的區域，而台灣就處在典型的不穩定的區域。

彭啟明也指出，台灣附近也有許多熱帶擾動，就是俗稱的東風波動。並說這些熱擾動都正在發展中，至於會不會發展成颱風，彭啟明表示不排除，但若發展成颱風仍需要強力的風切線才會產生對流。現在情況還不是很明朗，仍需多觀察。

而彭啟明也表示，明日會下午後雷陣雨，由於大環境不穩定，尤其是山區須特別注意。周日降雨情形跟今日差不多，下周一、二降雨有望減緩，但中南部開始吹南風，降雨會增多，外出仍需多注意。

(中時新聞網)