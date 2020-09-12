目前在台灣LINE是最普遍的通訊軟體，除了方便之外裡面更有趣味貼圖，還能客製化，讓聊天更生動。今(12)日就有網友表示，自己對用「語音訊息」聊天感到困擾，沒想到大多數的網友也認同的並點出1關鍵，「超討厭，還不能快轉只能重頭聽！」

原PO在PTT上以「會討厭別人一直用語音通話或語音訊息嗎？」為題表示，自己使用通訊軟體的習慣都以文字或貼圖為主，若要語音通話也可以，只是「有時候所處的環境完全不適合說話或是發出聲音。」

而他也補充，自己和朋友的聊天習慣，若是需要通話都會先傳訊息和對方確認，現在是否能夠通話，當然除了緊急情況之外。更說自己常碰到和A朋傳訊息聊天時，但B朋友沒知會一聲卻突然打來，讓他相當困擾。

貼文發出後網友紛指出語音訊息的缺點，「語言訊息真的很讓人困擾，不方便聽有時候斷掉還要重聽」、「討厭語音訊息，不能快轉，還要聽完」、「有時候沒有耳機，要聽很不方便」不過也有網友表示，「當然看是誰call你」、「除非是長輩 不然真的會感到厭煩。」

(中時新聞網)