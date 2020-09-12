對於日前發生政府標案、評委爭議，行政院公共工程委員會近日已發函給採購單位，重申並提醒落實評選作業及遴選評委相關規範。工程會主委吳澤成12日表示，採購單位對於能否採購到好的東西，本就要負起責任；工程會設計這套制度，當然要負起責任提供專業的專家學者名單，但最後的選用決定還是在於採購單位。

工程會近日發函給採購單位，「重申機關辦理評選作業及遴選評選委員請注意依規定處理」，提醒事項共有五點，包括提醒評委資格限制、應公開評委名單、公開最有利標相關資訊等。

工程會官員表示，日前發生標案、評委爭議後，工程會重新檢視相關法規後發現，其實政府採購法、採購評委會審議規則等既有法規都有相關規範，只是採購單位過去可能沒有注意、落實，因此工程會重申相關規定，就是希望提醒採購單位未來要能落實。

至於評委資格限制是否要進一步調整，官員說，目前還在搜集相關意見。

根據工程會發函提醒事項共有五點，包括：機關辦理評選作業，應確實遴選具有採購案相關專門知識的人員，且學者專家人數不得少於1/3；政府電子採購網除公開專家學者建議名單資料庫人員的學經歷外，也會顯示該委員過去半年內曾經「機關遴選擔任評選委員次數」及「出席評選委員會議次數」，供機關參考。

另工程會也提醒評選委員會成立後，委員名單應公開於政府電子採購網；機關遴選評選委員，應在會議前再確認委員是否有涉及審議規則第14條規定的情形，例如案件涉及本人、配偶、二親等以內家屬，或與受評選的廠商三年內有僱傭關係等。

工程會提醒，機關評定最有利標後，應公開相關資訊，包括標價、總評分或序位評比結果、全部委員姓名及職業、出席委員的姓名、評選總表、會議紀錄等。

(工商 )