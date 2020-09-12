國民黨屏東縣黨部12日在縣內發起「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署，2個小時就有近千人連署。（潘建志攝）

為了抗議蔡政府開放美豬進口，國民黨屏東縣黨部12日在縣內發起「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署，2個小時就有近千人連署，屏東縣議會14日將召開臨時會，國民黨團將提案連署在食安自治條例中增列「瘦肉精零檢出」條款。

國民黨部12、13兩日，在屏東市建國市場及各鄉鎮黨部，發起「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」的全民公投連署，希望能讓蔡政府的美豬進口政策懸崖勒馬。

包括縣黨部主委廖婉汝、縣議員黃明賢、屏東市民代表方華雄等人，在人來人往的屏東市建國市場大聲疾呼，號召民眾一起來參與。民眾也很踴躍，建國市場2個小時就576人連署，加上其他連署站全縣已有千餘人，顯示民眾對於食安問題很重視。

廖婉汝說，國人食用大量的豬內臟，甚至當作補品，內臟最容易藥物累積，恐吃下超標的瘦肉精，誰能保證吃了安全？吃出問題，民進黨敢負責任嗎 ？方華雄說，民進黨在野時強烈反對含瘦肉精豬肉進口，怎麼一執政就什麼都不顧了？

廖婉汝說，屏東縣議會14日將召開臨時會，國民黨團將提案連署在《屏東縣食品安全管理自治條例》中增例「瘦肉精零檢出」條款，若臨時會沒提出，最快也會在10月定期會中提出修訂。

(中時 )