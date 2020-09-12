#桃園國際 3 - 1 #高雄陽信 #InterTaoyuan 3 - 1#KaohsiungSunnyBank ⚽️#17 丁旗(36”, 83”), #14 吳愷晴 (38”), #11 陳燕萍 (90”+2)

今年在桃園國際踢得很「悶」的女足國腳丁旗、陳燕萍，12日對高雄陽信終於開運了！丁旗在上下半場各進1球，第83分鐘接獲門將朱芳儀大腳長傳後單刀破門，踢破1平僵局尤其關鍵，陳燕萍則在補時階段錦上添花，總算中止個人長達12場比賽的進球荒。

「心好累！12場沒有進球耶，今天總算是進了！」陳燕萍賽後如釋重負的說，今年不知道怎麼回事，怎麼射怎麼不進，下周最後1輪她要帶小朋友比賽，無法隨隊出征高雄，本季聯賽只在第1場和最後1場進球，雖不滿意，對自己總算有個交代。

陳燕萍上季木蘭聯賽進10球並列第5，豈料今年換隊後像中了邪一樣，射門不是打飛就是踢到門將懷裡，12日也多次放槍。但老搭檔丁旗說：「我一直相信她一定會進，只是愈踢愈沒信心了。」不斷鼓勵陳燕萍嘗試射門。全場補時第2分鐘，丁旗射門中柱彈回，陳燕萍拿球後轉身起腳破門，才中止了進球荒。

桃園國際陳燕萍（右）多次射門被高雄陽信門將李雅婷沒收，到補時階段才打破進球荒。（中華足協提供）

其實去年進11球的丁旗也悶，12日賽前僅5顆進球，但她對陽信展現把握能力，第36分鐘接獲何宣宜直傳，在禁區左側起左腳破門，替國際首開紀錄。只是兩分鐘後陽信就由吳愷晴扳平，雙方前80分鐘以1比1僵持不下。

第83分鐘的角球攻防成為勝負分野，陽信開出右側角球，日籍好手若林美里頭槌攻門，卻被朱芳儀抓個正著。只見朱芳儀立刻起大腳將球踢到前場，球越過陽信後衛頭頂，妙傳丁旗單刀赴會，以輕巧挑射攻入超前球。

木蘭最強洋將若林美里（右）攻守兼備，可惜頭槌攻門沒進，反倒被桃園國際趁勢打入致勝快攻。（中華足協提供）

丁旗賽後表示，與學姐朱芳儀在師大就有這種配合的默契，朱芳儀則解釋，上半場逆風，盡量採取短傳，下半場順風又面對角球防守，就準備伺機打反擊，「丁丁知道我會這樣打，我只要傳到她前面，讓她去跑就沒問題了。陽信球員可能比較年輕，沒有防備我的長傳。」

若林美里賽後也惋惜說，如果自己頭槌進了，就沒有對手的反快攻，結局也許會不一樣。陽信教頭簡晉暉則說年輕球員經驗不夠，角球攻擊差點成功，還在惋惜就被快攻丟球。「守門員大腳直接過我們3個後衛頭頂，表示球員完全沒意識到對方會這樣做，第一時間沒有先退，經驗還是比較欠缺。」

(中時 )