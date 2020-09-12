恆述法師（費貞綾）日前開記者會宣告復出，批弟弟張菲、費玉清是小氣土豪，稱他們日進斗金，1人月只給她5萬打發。今（12日）她下午錄三立《驚爆新聞線》，透露兩兄弟早已沒給這10萬供養費，長達快1年的時間，「因我出家後把所有財產散光、捐光，最後一站捐給金門165貧民戶，他們對我不滿的一點是，都把錢捐光了，才再回來跟我們要錢」。

恆述法師3月傳出欠下高利貸上千萬神隱，幸好有鐵粉神豪幫忙出資還債。如今全面復出，經紀人表示，恆述法師接到各式活動邀約，包括手機、手遊、斗內與直播平台，恆述法師曾形容兩個弟弟是「活在現代的古代人」，她自己則是多方嘗試，每天都在學不一樣的東西，經紀人透露恆述將出個人自傳，除了個人生平，內容也會提及2個弟弟，「她已經講了2、3年了，寫好隨時出版」。

節目中，費玉清當年與日本女人的緋聞被掀底，恆述法師爆料，「我爸是南京人，根本不可能」，有交往是事實嗎？「還沒開始就結束了」；問及弟弟們與江蕙的三角戀，恆述法師坦言，「講實在的，我覺得他們在螢光幕那樣不是真的耶」，並指江蕙臉太瘦，不是媽媽喜歡的型。

雖然在記者會與弟弟們撕破臉，但今恆述法師上節目提到他們卻語帶溫馨，被大夥問及甚麼時候與弟弟團員？她嘴軟說，「隨時隨地，一通電話都可以」，透露姪兒最近致電她，詢問中秋節要不要回來團聚，「我說我考慮一下」。

(中時 )