網友看到龍蝦口水直流 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友直呼2499太划算 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

距離中秋節還有半個月，家家戶戶也開始準備烤肉的食材與器具。美式賣場好市多也趁機接連推出一系列燒烤食材，在肉品組合賣完後，緊接著上架了海鮮組合，澎拜的內容讓網友一看全都暴動，直呼太便宜。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出中秋節海鮮組合的照片，透過照片可以看到，這組售價2499元的禮盒中，有龍蝦尾3隻、日本進口帶殼牡蠣，黑虎蝦約16-18隻與軟絲2隻，看到後手刀就買了組回家。

不少網友看到後紛紛留言：「這很可以」、「肉片賣完換賣海鮮，好市多很會」、「2499這樣也太便宜」、「剛剛去中華店一堆人在搶」、「超值得」、「都沒看到，原來是被搶光了」、「海鮮組的保冷袋比肉的還好很多」、「看到蝦子就流口水」。

但也有人表示：「感覺肉品組合比較優」、「沒牡蠣就買了」、「吃過龍蝦，太鹹了」。

(中時新聞網)