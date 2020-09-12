前總統府發言人丁允恭日前被爆出逼前女友墮胎3次、曾利用上班時間在局長辦公室和女記者發生性行為，並火速請辭，引起社會譁然。高雄市議員黃捷昨開直播，除痛批丁允恭「就是一個渣男」，被直言行政院長蘇貞昌當下回應「好可惜」，「發言非常不妥」。

黃捷11日在臉書開直播表示，對於丁允恭的所做所為，不管男女都會認為這「就是一個渣男的行為」，也當然是所有人都不能接受的，她說，蘇貞昌為丁允恭叫屈喊可惜，「這樣的發言是非常不妥的」，丁都已經做出這樣的事情，還在惋惜他的才華？這應該要馬上送性平會調查，為何在職權內能夠做出如此貶低女性、不尊重女性的行為。

黃捷直指，她認為有些民意代表發言都太軟弱、不妥當，不管丁是不是人才，做出這樣的行為，都應該受公評，更何況是在上班時間於公部門空間「辦事」，這已經不是公領域歸公領域、私領域歸私領域，可以畫分的。

黃捷強調，在私領域要和誰交往是自己的事情，但要有界限，丁允恭做出超出一般人對性別應該有的尊重認知行為，就不應被容忍。且「丁允恭自己不戴套，叫女生去墮胎，更不應該被容許」，大家要好好分清楚區別在哪。

對於黃捷在臉書直播痛批丁允恭，為女性和社會公平正義發聲。「罷捷總部」也罕見在臉書發文稱讚黃捷，「給她加分」。

(中時新聞網)