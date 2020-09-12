蔡昌憲以《苦力》入圍金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎，他出道11年來跨足唱片、主持、電影、戲劇領域，也是首度入圍金鐘獎，日前他和老婆看入圍名單直播時激動落淚，近期接受專訪時，說到近期夢到自己要登上台，似乎要發表感言，不過他認為是日有所思、夜有所夢，像是近期忙水餃副業，有時快睡著前「突然想到行銷靈感」，或是拍戲時也會夢到情節，自虧是「學習時間拉長，睡覺也要練功」。

蔡昌憲從《超偶》出道後演藝作品不斷，堪稱全方位藝人，談起過去最接近金鐘獎的一次，是主持外景節目《在台灣的故事》入圍金鐘，跟著製作團隊一起走紅毯，也因為年年都有作品或主持節目，不少人都會鼓勵蔡昌憲「今年有機會」，但總是無緣入圍，他嘆「金鐘離我好像很近，又很遙遠」。

蔡昌憲出道11年，今年首度入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

入行至今蔡昌憲最感謝家人支持，不管是主持節目、還是電影戲劇，家人永遠都說好看，尤其媽媽更是蔡昌憲忠實粉絲，每天晚上都用Youtube連環播放蔡昌憲的歌，他笑說「很多點閱率都是我媽衝出來的」，此外每部作品媽媽都會重複觀看，這回《苦力》入圍金鐘，最近媽媽又重新「溫習」。典禮當天家人也會來觀禮，媽媽更早早準備「戰袍」，還考慮要拿出去年蔡昌憲結婚時所穿的「紅色旗袍」，他笑說「兒子入圍就是媽媽入圍，穿搭規格堪比入圍者」。

遺憾的是，蔡昌憲父親今年中過世，他說「我都會持續跟爸爸報告我的近況，他知道我入圍，一定很開心」，雖印象中父親很少直接誇獎，總是用手比讚，認為自己不斷有新作品「對他們來說就是肯定，不會要我一定要入圍或得獎」，雖在演藝圈打拼日子不容易，父母也不會過問他太多，蔡昌憲心想爸媽肯定對他有信心「昌憲沒問題，這孩子我生的」，不管是低潮或困難，都能順利度過。

回憶已逝父親對自己的演藝作品評價，蔡昌憲笑說「我爸永遠都比讚」。（粘耿豪攝）

蔡昌憲在《苦力》詮釋「鼢鼠」礦工一角，從樂天派的個性、隨著劇情轉變心境成長，情緒轉折過程煎熬，蔡昌憲坦言曾在夜深人靜時「自己寫信給角色，然後再回信給自己」，寫信給「鼢鼠」問他：「你們生活那麼苦，賺的錢又不多」，而「鼢鼠」回信：「我樂在其中，雖然生活苦、但喜歡看布袋戲，融入生活很有趣」，他笑說本來要寫第三封，後來寫一半就沒下文，「或許寫信對我來說，就是種面對角色的心情抒發」。

過去蔡昌憲曾主持金馬紅毯，但當時經驗少，也並非口齒伶俐，他想起仍歷歷在目「非常恐怖，時間很緊迫，又有一堆國際巨星」，自認尚有進步空間，若有機會再主持「我一定會去雪恥」。這回將和張孝全、許光漢、莊凱勛等人搶視帝，對於得獎有信心？蔡昌憲說「不會特別想，希望好好坐在那個位置，享受片刻」，但若以台語戲劇來看「那我肯定是第一名，因為《苦力》一枝獨秀」。

蔡昌憲會唱會演會主持，堪稱全方位藝人。（粘耿豪攝）

(中時 )