根據一項最新的德國統計數據、針對全球人口平均壽命預測，新一代女性預期壽命為94.8歲、新一代男性預期壽命為88.6歲；其中，高達1／3女性與1成左右的男性將活超過100歲、近8成左右的女性與近6成左右的男性將活超過90歲，另外更普遍可以預見的是，有超過9成左右的女性與超過8成左右的男性甚至能一派輕鬆地為自己慶祝80歲生日……。從該項統計調查可以預期的是，百歲人瑞將會愈來愈多，至少80、90歲是稀鬆常見的，未來走在街道上與你我擦身而過的，可能盡是老年人。

不僅如此，經常在新聞媒體上看到，年屆70、80歲的高齡長者攻讀學位、擔任志工……等不遺餘力地妝點自己的老年生活，甚至日前一名「生於清朝」高齡116歲的人瑞阿嬤在街頭迷路，透過螢幕看起來仍是思路清晰，也行走自如，讓人深刻感受到高齡化帶來的社會改變，而高齡相關議題更是不得不立即面對的「現在進行式」。對於「變老」這件事，你做好準備了？以下小花平台為讀者整理面對老年生活的幾種可能性，並提出相對因應之道。

老年生活場景1、不只老年人，愈來愈多年輕人也有「孤獨死」現象！

日前國內藝人羅霈穎驚傳猝死於家中，享年59歲，對於她單身獨居不幸發生憾事，也讓老後獨居相關議題再度浮上檯面引發社會大眾討論：「孤獨死」已非老年人「專利」，青壯年單身族群不論你（妳）是單身女、獨居女或是宅男、黃金單身漢，可能與每個人都息息相關，不得不防！

(中時新聞網)