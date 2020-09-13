最近小編與幾位女性朋友見面聊天，大家聊起了近來天氣炎熱，晚上睡不好、經常容易在半夜醒來……，你是不是也這樣？小心，根據哈佛大學一項研究指出，失眠或是睡眠品質不佳不僅可能變胖，還會增加罹患失智症的風險，更甚者影響正常免疫系統功能，讓各種疾病有機可乘！本周小花平台從女性視角著眼，聽聽專科醫師建議：如何從日常生活中改善睡眠品質？另針對不同年齡階段的女性，提出購買保險、規劃個人保障一定要懂的重點！

哈佛研究：把握5方針，這樣做可以改善睡眠的質與量

睡不好、睡不夠可能讓你變胖、增加罹患失智症的風險，甚至影響免疫系統……，聽起來有些嚇人，但是確實有研究統計根據，下列由哈佛大學專科醫師提出的5點「睡眠指導方針」，除了有利於減低壓力、消除不安情緒外，也能強化免疫系統的運作，大大降低感染一般疾病的機率：

方針1、讓自己白天時盡量「暴露」在大量的明亮光線底下，除了有助於改善心情並提高個人警覺性外，也能大幅提升晚上平靜入睡的能力、幫助自己找回好睡眠。

方針2、夜晚房間內的溫度保持在18℃以下，創造一個有利於睡眠的環境，將溫度的干擾減少到最低尤其重要，同時房間的亮度最好要暗到「伸手不見五指」的程度。

方針3、避免在睡前從事過於激烈的運動，將會大大影響睡眠品質，建議平時有規律運動習慣者，可以把握白天的時間好好運動，最晚也要在中午1點前完成。

方針4、每天晚上預計睡眠的時間量建議至少要睡滿7至8小時，最好能在晚上10點上床就寢，睡前切記不要與他人聊天或是回覆臨時收到的電子郵件或是手機簡訊，以免干擾睡眠。

方針5、如果前一晚未睡滿7至8小時，或是醒來仍感到疲倦，建議在白天時間至少花個20至30分鐘小睡片刻，不僅利於放鬆心情、減輕壓力，對於提高注意力也非常有效。

不同年齡階段的妳，及早做好風險準備「多愛自己一點！」

隨著多位女性領袖站上世界舞台，在國際間展現舉足輕重的影響力，女力大躍進，國內外皆然，不論政壇、商場上愈來愈多出色的女性領導者，「她時代」已然來臨，隨處可見「專為女性設計」產品概念，女性市場蓬勃發展，由其衍生而來的女性專屬風險也不得不防！

說到專屬女性的風險保障，小花平台保險顧問提醒，現代女性愈來愈長壽，加上女性肩負家庭照顧及工作責任並不亞於男性，有關個人保險保障規劃及應該掌握的重點，可說是人生一大課題，不可不知！

(中時新聞網)