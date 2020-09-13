日前一位38歲營業員幫客戶代操慘賠近2千萬走上絕路，引發外界高度關注。有位曾在2008年當營業員的網友也分享自己的親身經歷，他表示，當年因扛業績自己下去當沖起初賠了20萬，媽媽出錢幫忙，玩到最後大賠200萬，家人不再幫他，才讓他重新省思自己的人生，有效規劃把負債還掉。他認為，如果輕生的營業員能及早體悟，就不會愈陷愈深最後發生憾事。

有網友在批踢踢發文指出，儘管同情這位營業員，但如果當下能停損，結束這份工作，起碼不會做傻事(操盤換業績)。話說回來，「上面給他的壓力去做業績是不對，但真的完全都是別人逼他的嗎？自己也該去判斷風險與利潤的比例吧，說穿了就是不甘心、不服輸、想凹回來而已。」

原po還舉自己親身經歷，他在2008年開始當營業員，一進去就遇到金融海嘯怎麼辦，3個月開100戶沒問題，人情戶隨便開就有，但1個月要5千萬業績怎麼辦？大盤成交量一天才3、4百億，去哪找這些量？自己沖啊，沖一沖尾盤鎖住跌停怎麼辦？

「剛出社會沒有錢，後天要補40幾萬耶，要我去跳樓嗎?坐在辦公桌的我，忽然看到眼前一支原子筆，丙種資金!!鼓起勇氣打電話，就把簿子、 印章交給丙種的業務，隔天繼續跌停耶，怎麼辦，丙種打電話來，賣不掉，要想辦法籌錢喔！」

原po表示，「連鎖3天，回家哭著跟媽媽說，可以借我20萬嗎? 有記憶以來第一次在媽媽面前哭，媽媽沒罵我，什麼都沒說，還交代不能跟爸爸講，但後來還是講了。因為我要業績，因為我想生存，家裡幫了我，後來就越沖越大，有沒有賺過錢，廢話，沒賺過錢怎麼會沉迷。」

原po說，直到後來什麼都爆了，當個營業員不到一年，居然負債快200萬，又回去找家人，媽媽這次說她無能為力，此時他才領悟過去真的傻，於是開始重新省思自己的人生，有效規劃把負債還掉。

他不怪自己的營業主管，認為要求業績是他們的工作，既然選擇在這個位置上，壓力要自己扛得住，要怪就怪自己不懂停損，沒控制好一切。原po很感謝當初爸媽沒再繼續幫他，雖然知道他們有能力，但因他們選擇不幫，才讓他不至於越陷越深。

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