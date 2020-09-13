台北市長柯文哲領軍的民眾黨，今年初立委選舉拿下5席立委的佳績，成為國會第3大黨。但不過短短半年，民眾黨在各次補選中屢戰屢敗，高雄市長補選一役，民眾黨候選人吳益政只拿下4%選票，在南部拓展實力的盤算不但落空，民眾黨的聲勢也快速下降中。

不僅如此，民眾黨最大的支柱柯文哲，各項民調支持度都大幅下跌。根據TVBS調中心最新民調，全國12位政治人物中，柯文哲聲望排名第10，僅高於前總統馬英九和國民黨主席江啟臣；和2018年同樣的民調相比，他的滿意度由61%下滑至32%。

台北市政成績不佳、幕僚團隊流失、核心價值混亂等因素，都是外界分析柯文哲光環消退的原因。2022年縣市長及議員選舉如何布局，是柯文哲要面臨的最大考驗，如果2022年選舉再敗，2024年的總統夢，將離柯文哲愈來愈遠。

團隊人才快速流失 柯文哲在市府提早跛腳？

高雄市長補選期間，柯文哲頻頻到高雄輔選，享受黨主席的人氣與光環，但吳益政敗選記者會上，柯文哲完全沒有現身。綠營立委狠批他「刻薄寡恩」，網民甚至創造「柯伯寡恩」一詞諷刺柯文哲。

不僅如此，台北市前副市長陳景峻2018年為了輔選柯文哲連任市長，被民進黨停權，選後陳景峻請辭離開市府，近兩年沒有工作，柯文哲也不聞不問，卻在陳就任監察委員不久，傳出北市府政風處調查「捷運信義安和站聯開案」，將陳景峻移送法辦一事。消息引發軒然大波，事後卻證明是空穴來風。一向低調的陳景峻，忍不住跳出來罵柯文哲「政治操作，太不厚道。」

知情人士指出，這是柯文哲慣用的方式，那時台北畜產公司總經理姚量議請辭，還重話表示「不願意繼續留下，成為魔鬼的一分子」，抗議有爭議的台北畜產公司董座人事問題。姚量議出身太陽花學運，又有農政背景，他的出走與批評，對柯文哲殺傷力不小，為了轉移姚量議的新聞焦點，北市府才放出陳景峻被移送的消息。

台北市府前官員說，柯文哲不是刻薄寡恩，是刻薄「無恩」，過去離開的市府官員，無論是簡余晏、林洲民、蘇麗瓊或是陳景峻，柯文哲不但對他們的付出毫無謝意，還對他們口出惡言，「出去的人再殺一刀，因為怕你在外面罵他。」

這種對待部屬的結果，就是市府首長異動頻繁，幕僚團隊成員也一再流失。市府前幕僚表示，錢櫃KTV林森店大火案，牽扯出北市都發局曾姓公務員涉賄案，案件還在調查中，就有人發動網軍大力攻擊曾，曾受不了攻擊走上絕路。後來在內部會議討論其他違建案時，柯文哲竟然嗆下屬，「再逼幾個自殺就可以了。」即使事後柯改口此說法「不妥當」，已讓市府公務員心寒。很多公務員私下表示，這兩年市府沒有人願意再幫柯文哲做事，柯幾乎是提早跛腳。

前幕僚指出，以前市府和民眾黨的人事都是蔡壁如在操盤，但蔡壁如當了立委後，開始做自己，甚至在民眾黨會議上和柯文哲對罵，讓柯覺得不是滋味，開始疏遠蔡壁如，引進柯媽媽和太太陳佩琪。市長室主任謝明珠和柯媽媽私交甚篤，而先前傳出柯文哲要整頓民眾黨內兩個不同派系，找陳佩琪當精神領袖，就是針對蔡壁如。

蔡壁如「被疏遠」 引進老媽、老婆救駕？

蔡壁如表示，她和柯文哲吵架，是從台大醫院到市府一直持續的模式，那不是對罵，是討論的過程，兩人有話就講，討論完就會按結論走。她在台北市政府5年，誰能指出她管過哪個人事？至於民眾黨的事，她已辭去組織部召集人職務，不再針對黨務發言。

民眾黨成立時，曾立下「5年3階段」目標，第1階段是取得立委席次；第2階段是縣市長及議員選舉，採「遍地開花」模式，各縣市都要提名議員參選；第3階段就是進攻2024年總統及立委選舉。

前幕僚指出，目前看起來，第2階段和第3階段已經很難達成，原因是戰術錯誤，每次的選舉只讓人看見柯文哲，看不到候選人；選舉是要提早栽培候選人，將資源和人脈放給他們經營，但柯文哲不培養人才，他認為想參選的人還是很多，不愁找不到人，找到候選人後，只要靠他的光環就可以輔選成功，但這種只成就一個人的「吸星大法」，顯然逐漸失效中。

(中時新聞網)