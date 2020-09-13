今年8月17日，首家採股票彈性面額制的上市公司長華，於新股票掛牌當日股價以漲停收盤，為此一制度帶來好彩頭，預期彈性面額將成為台股新趨勢。

封裝材料及設備通路商長華電材，在今年6月19日股東會決議通過修改公司章程，將原有的股票面額由新台幣10元變更為1元，公司資本額則維持6.388億元，因此，發行股數由原來的6388萬股增加至6.388億股，亦即流通在外股數變為原來的10倍。

長華變更面額後的新股票於8月17日上市，掛牌參考價為19元（8月5日為舊股票最後交易日，當日收盤價為190元），上市當日在買盤大量介入下，股價以20.9元漲停收盤，為此一制度帶來好彩頭。

長科、長華面額10元變1元

長華(8070)股票面額變更前後的股權變動概況（圖/財訊雙周刊提供)

其實去年8月長華的關係企業長華科技，就領先其他櫃買股票採取股票彈性面額制（面額同樣由10元變更為1元），上櫃股數由3641.3萬股變成3.6413億股（資本額仍維持3.6413億元），新股票並於去年9月9日掛牌，參考價為31.2元（去年8月28日舊股票最後交易日的收盤價為312元）。

台股改採取彈性面額制度是為了與國際股市接軌，綜觀歐美日等國家的《公司法》，股票有的是採取有面額，有的是採取無面額，也有的是兼採取有面額及無面額等不同制度。至於與我國鄰近的新加坡，在2005年修正《公司法》時，就將法定股數及面額廢除，從2006年起，上市公司的股票都是無面額。

另外，香港雖然有法定股數及面額，但是股票面額並非固定，有的面額是0.1港元，有的面額只有0.01港元，有的面額則大於1港元；例如股票在香港掛牌多年的台資企業亞泥中國與統一中國，其股票面額分別為0.1港元及0.01港元。

我國的《公司法》第156條對於公司的每股面額並無限制，僅規定股份公司的資本，「應分為股份，每股金額應歸一律」；至於公開發行公司股票面額10元的規定，是主管機關為了方便股票交割及管理，才在1979年頒布「公開發行公司股票統一規格要點」（該要點已於1988年11月24日起由「公開發行股票公司股務處理準則」所取代），並在該要點中明訂「股票每股金額均新臺幣壹拾元」。

時空改變 固定面額成歷史

然而，因為時空已經大幅改變，為了與國際股市接軌，同時也有利於國內創新事業的籌資規畫與順利銜接資本市場，以及股價長期低於10元的上市櫃、興櫃公司的籌資。主管機關於2013年底公告修正「公開發行股票公司股務處理準則」第14條，將原本「股票每股金額均新臺幣壹拾元」的規定修正為「公司發行之股份，每股金額應歸一律」，也就是每股的面額不再以10元為限，可以是100元、50元、20元、5元、1元或其他金額。

亦即在彈性面額制度下，公開發行公司將可以依照其需要決定股票的發行面額，只是面額必須一致，不可以有的面額是5元，有的面額是10元。這也是台灣自1979年起實施公開發行公司股票固定面額制度以來的一大變革，此一彈性面額制度從2014年1月1日起正式實施。

去年長科拔得頭籌，成為第1家將股票面額由每股10元變更為1元的上櫃公司，櫃買中心為了提醒投資人，特別在其股票簡稱加註「*」以作為區別。目前上櫃股票有從事新藥研發的太景*－KY，興櫃股票有從事納米及粉體研發製造的納諾*－KY以及從事線上遊戲代理和網路平台服務的好玩家*等採取彈性面額制。今年8月在長華領先其他上市公司將股票面額由每股10元變更為1元後，也讓有註記「*」的公司多了一家。

基本上，採取彈性面額制後，個股的每股稅後純益、每股淨值及每股股利與原本面額為10元的公司將無法直接做比較，假定股票面額是由10元變更為1元，那麼其股價、每股淨值、每股稅後純益將變為原先的1/10，但公司的獲利能力、經營績效及股東權益均不會受到影響；例如股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，都與面額變更前相同。

台股目前股價超過500元的家數愈來愈多，其中大立光的股價超過3000元，信驊、譜瑞－KY及祥碩的股價也都超過1000元。這些高價股對一般散戶而言，可以說是高不可攀，難以下手投資，未來如果能夠採取彈性面額制度，那麼就能吸引更多散戶參與投資。

例如，目前資本額13.414億元的大立光，在外流通股數僅1.3414億股，如果能將其股票面額由10元變更為1元，那麼在外流通股數就可以變成原來的10倍，股價則由目前的3000多元變成300多元，那麼就會更加親民。

高價股降面額 將有利散戶

高價股可考慮採彈性面額（圖/財訊雙周刊提供)

像美股的蘋果一向就很重視散戶的投資，今年8月該公司又進行了第5度的股票分拆（1股拆成4股），新股於8月31日掛牌交易。在股票分拆後，原本400多美元的蘋果股價降低至100多美元，將讓散戶的投資意願大幅提升。

蘋果曾經在1987年6月、2000年6月、2005年2月及2014年6月連續4度分拆股票，其中2014年6月是將1股分拆成7股，今年8月這次則是將1股分拆成4股。因此，大立光未來或許也可以參照蘋果的分拆股票作法，採取彈性面額制，讓更多散戶也可以分享公司的經營成果。

若從股務處理的角度而言，目前透過證券公司與集保公司的電腦作業，無實體股票的劃撥及保管已十分方便及安全，股票面額大小不再如同1980年代、1990年代用人工交割股票年代那麼難以管理；例如，長華這次的新股就是全部以無實體方式發行，並且採用帳簿劃撥交付。因此，從長期的發展角度來看，彈性面額制將會成為未來的趨勢，以後台股像蘋果這樣多次分拆股票的例子，預期也會逐漸增加。

(中時新聞網)