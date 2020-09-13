奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周牡羊座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，射手座金錢運最旺。另外處女座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:藍色

幸運數字:36

整體運勢★★★

牡羊朋友下周面對事情少了點專注力，奧斯提醒下周留意別花太多心思在一些不重要的事情上，而耽誤了該做的事，需要注意一下事情的輕重緩急。

▍金牛座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:53

整體運勢★★★

金牛朋友下周做起事來顯得畏畏縮縮許多，也因為這樣的狀況拒絕的許多表現自己的機會，奧斯老師建議這部分要好好的留意並多調整囉！

▍雙子座

開運顏色:靛色

幸運數字:54

整體運勢★★★

雙子朋友過往的經驗在下周顯得困擾許多，讓自己做起事來顯得內心疲倦不少，不再像過往的積極及主動，多少讓自己感到壓力以及勞累。

▍巨蟹座

開運顏色:黃色

幸運數字:25

整體運勢★★

下周巨蟹朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍獅子座

開運顏色:紅色

幸運數字:19

整體運勢★★★

獅子座的朋友，過度思考的狀況造成自己的行事動力不足，奧斯提醒，下周要減少事情規劃的時間，想好了就要趕快去做不要想太多。

▍處女座

開運顏色:紫色

幸運數字:84

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在處女朋友的生活，但這樣的不滿足卻並非外來的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，要多加注意囉！

▍天秤座

開運顏色:粉藍色

幸運數字:75

整體運勢★★★★

天秤朋友的下周會是個豐收安逸的一周，但也因此容易感到滿足而停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

▍天蠍座

開運顏色:綠色

幸運數字:80

整體運勢★★★

天蠍朋友下周要稍微當心了，過往的努力是否是正確的呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力或粗心大意的影響導致有狀況失衡的暗示存在唷！

▍射手座

開運顏色:灰色

幸運數字:01

整體運勢★★★★

射手朋友，過去的紛擾都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，也將是讓你備感舒適的一周！

▍魔羯座

開運顏色:橘色

幸運數字:23

整體運勢★★

魔羯朋友下周有點自找找麻煩了，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多，容易想不通或卡在腦袋瓜裡頭唷！

▍水瓶座

開運顏色:鮮綠色

幸運數字:99

整體運勢★★

水瓶朋友突然變得優柔寡斷了起來，奧斯提醒下周要拿出過往自己那果斷的行動力，面對問題或狀況努力積極的面對問題並解決它唷！

▍雙魚座

開運顏色:白色

幸運數字:09

整體運勢★★★

雙魚朋友將成功的機會越推約遠，另外下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)