「雖然我們有很多不同的地方，但唯一相同的是，

對於感情的經營，我們從不懶惰。」

～馬修與太太

網路人氣插畫家──馬修，與親愛的老婆攜手合作，

用深情的文字，寫下一篇篇婚姻中彼此的心聲與感動，

進一步了解感情經營如何從日常開始著手。

【精彩書摘】

樂意付出，願意傾聽

嘴巴甜一點、關心對方今天過得如何，

每個小地方的用心，讓長跑的戀情也能保有新鮮感。

●先生這樣說

熱情可以讓我們對某件事或某個人保持興趣。每當對一個人有好感的時候，一定會產生極大的熱情，想去接觸、了解，並開始喜歡他。但這份熱情，有些人可以持續很久，有些人卻做不到的，直到這份熱情消失，也漸漸對這個人失去耐心也沒了興趣，甚至最後拋棄了這份愛情。

從開始經營社群專頁以來，常常會有很多人問我，和太太的感情怎麼一直都那麼好。我想非常重要、也必須做的事情就是保持熱情。我每天下班回到家後第一件事情，不是馬上耍廢躺在沙發上滑手機，也不是跑去打開PS4打電動，我會先和太太講講話，或問她今天過得如何。有時候順便「撩」她一下，誇她今天很漂亮，雖然這些看似是平凡簡單的行為，但這就是感情保持甜蜜的方法。

讓戀情持續新鮮

我和太太已經在一起兩千多個日子，感情像是剛認識的那天，依然保持著新鮮感，對彼此也還是充滿著興趣與熱情。我到現在仍舊覺得太太是最美的，雖然每次說出口，她還是會說我很矯情、很噁心，但我知道她心裡是開心的，而這也是我們幾乎每天都會有的互動。

也許一直能維持這樣的愛情，是因為我們相識時思想都已經非常成熟了；也可能是我們的個性非常互補，所以也更加珍惜這個緣分；但認真地想一想，更像是兩人在愛情中都很樂意付出，也很願意傾聽、互相理解對方的想法。其實這樣的相處並不困難，往往需要的只是願意為彼此，付出更多的用心和時間。

生活上的相處會遇到許多不同的問題，最容易解決的方法就是選擇逃避或是放棄。與其花時間再尋找一份新的感情，倒不如找回彼此相愛的初心和熱情。也許新的戀情總是讓人感到新鮮，但只要沒有用心經營，再新鮮、再喜歡的戀愛，到最後都會變得沒有動力，所以維持感情最好的方式，就是花更多時間和心力，好好經營。

●太太這樣想

我和馬修在個性上有很大的差異：我的個性活潑外向，他則是悶騷型的男生，比較讓我驚訝的是，以前我對射手座的認識和了解，個性應該是非常活潑的，結果我家這位先生完完全全不像射手座的樣子，反倒像摩羯座，因為平時的他都比較沉穩內向，只有在和熟識的人相處時，才會展現出他的活潑。不過在和他相處時，也沒有因此而感到無聊，因為活潑的我，三不五時就會故意去逗他、鬧他，而且就算再怎麼整他，他也不會生氣。

我曾經問過他：「我常常這樣整你、捏你，你都不會生氣嗎？」他說：「有什麼好生氣的，這不就是生活的情趣，這也是一種很棒的相處方式啊！」聽到他這麼說真的很開心，也很慶幸他願意接受這樣的互動模式。

就像他所說的，這是一種生活的情趣，而我跟他有一樣的想法，像是各種欺侮他、捏他、咬他的行為，都是因為我喜歡他，所以會想跟他有這樣的互動。只要維持目前的相處，我覺得就會有很好的愛情熱度，但我相信並不是每一個人都能接受這種互動，所以我才會說我很慶幸的，遇見我現在的老公。

話題是自己創造的

我想很多人每天結束辛苦的工作後回到家，就是想馬上休息，或是躺著滑手機，有時一滑就到半夜了，和彼此交談也許可能沒幾句話，現下大多數人的家裡，我想這種情形都還是發生著。當然這並不是一種錯誤的方式，只是我覺得很可惜，因為人與人的互動真的非常重要，尤其是面對面時的接觸，而不是透過電腦，或是即時聊天的溝通，當面交談可以看到表情、感受到感情，讓彼此能建立更好的關係。科技帶來很多的便利，但好像在另一個層面上，也拉開人與人之間的距離。

我和他回到家碰面後，常常一聊就聊到三更半夜，有時候還被兒子嫌我們太吵，因為我和他真的有太多話可以聊，太多事想和彼此分享。我們雖然個性不同，但都一直很用心地維持感情，所以永遠不要嫌沒話題可以講，因為話題是自己創造的，願意花時間聊天才是最重要的。

一開始的愛情或是一見鍾情都十分浪漫，但愛情若不維持、不愛護它，最後它可能就會逐漸崩塌。

★愛的絮語

要讓感情沒有賞味期限，最需要的是對彼此依舊保持好奇心、對彼此的事感興趣。透過創造話題、肢體互動……，從中找回最初的熱度。

(本文摘自《今天起我們就是家人》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

馬修

自稱為喜劇演員的網路人氣插畫家，平日則是一般上班族，以及孩子的爸爸。因為想讓太太每天都開心，從交往第一天至今，一路畫了將近9年，從未間斷，也畫出了超人氣粉絲專頁。

太太先生臉書：www.facebook.com/WifeHubby/

馬修太太

最近剛升級二寶媽的馬修太太，因為老公開了粉專專門是插畫，所以與老公的粉專「太太先生」區隔開來，另外開了一個叫「馬修太太」，裡面紀錄了兒子和媽媽的生活點滴，還有夫妻之間的有趣互動。

馬修太太臉書：www.facebook.com/MrsMaWife/

《今天起我們就是家人》/四塊玉文創出版

(中時新聞網)