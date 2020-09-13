「雖然我們有很多不同的地方，但唯一相同的是，

對於感情的經營，我們從不懶惰。」

～馬修與太太

你是否正猶豫著該不該結婚？

或者正逢婚姻的瓶頸，不是不愛卻不知道該如何繼續？

那麼，誠摯地邀請你翻開這本書，

從馬修夫妻的文字裡，一步步地找回愛與感動。

【精彩書摘】

真心愛孩子最重要

帶孩子勞心又勞苦，卻也從他們身上學到如何愛人，只要能聽到孩子說聲我愛你，比什麼都還值得。

●先生這樣說

父親節的時候， 太太問要不要幫我慶祝，我說不用了，有她和孩子在身邊就很滿足了。如果可以選擇慶祝的方式，我希望讓父親抱著小馬修，再跟他好好地喝幾杯啤酒，聊聊他年輕時的往事，但，這個小小的心願，卻是再也辦不到了。父親在我二十歲當兵時罹患高血壓走了，他的離開讓我難過很久，至今我還是一直很想他。

父親是一個不善言詞的人，從小到大他都不會主動跟我聊天，也不會問我學校發生什麼事，我知道爸爸不是不愛我，只是不曉得怎麼和孩子交談而已。以前聽媽媽說，爸爸常常買三件一千元的褲子，自己當了父親後，才了解爸爸為什麼那麼喜歡三件一千元的褲子，因為他只是想把節省下來的錢，全部花在孩子身上。不知道自己是不是遺傳他，還是每個父親都是這樣，總是自己過得隨便，但希望自己的孩子過好一點。

孩子教會父母如何愛

太太有時候會問我，會不會覺得帶小孩很累、很後悔？說真的其實很累，但是帶孩子本來就是一件勞心又勞力的事，而且我又是個會事事擔心的人，應該會為孩子操心一輩子的吧？但，這是我自己選擇的，也因為當父親後有所體會，才能更了解我父親的感受，也感覺更靠近祂多一點了。

看著孩子漸漸長大，我也覺得自己更成熟了，因為從孩子身上學了好多好多。他重新教了我該如何愛人，讓自己變得更有耐性，也懂得如何照顧別人，更讓我了解到愛自己的孩子、想保護孩子是怎樣的感受，原來，孩子哭的時候，當爸爸的比孩子更難過。

如果再讓我重選一次，我還是會選擇生下孩子，也許很累很辛苦，但每次聽到孩子叫爸爸，說一聲我愛你，我覺得已經比什麼都還值得了。

●太太這樣想

從小馬修一出生，先生就學著幫小孩洗澡、餵奶、拍嗝、換尿布。剛坐月子的時候，我都是親餵小馬修的，很多爸爸會覺得，反正老婆親餵時自己也幫不上什麼忙，所以都直接倒頭大睡沒幫忙，但每次我親餵時，馬修總是會跟著起床陪我聊聊天、看看孩子，也幫忙照顧，因為他不想只有我一個人在辛苦，希望多少能陪我分擔一些。

半夜小孩哭時，他會趕快抱著小孩哄睡；空閒的時候，就去洗奶瓶、洗碗；我塞奶的時候，也很努力找資料、還很貼心跑去菜市場買空心菜幫我冰敷胸部。不管有沒有用，我真的很感動有他這個老公，現在回想起來，一直很謝謝他努力學習，還有體貼的心。

學習當個好父母

自然產過了三天就出院的我有好多事情都要自己試著做，雖然不熟悉，但還是要扛起責任學習承擔。有一次馬修要試著幫嬰兒洗澡，我說好啊，結果他幫孩子洗到一半時覺得嬰兒好軟、好難洗，他好害怕，就把孩子遞給我。他說我一出院就立馬上手，好多時候都知道該做什麼事，覺得我很厲害。我笑著說，因為沒有長輩後援，只好讓自己趕快適應媽媽這個身分，才不會慌了手腳，讓事情變得更糟；而馬修很多事情也是邊做邊學，雖然有時粗手粗腳，但他很認真、照顧孩子也非常細心，每分每秒都陪著我一起照顧孩子，讓我完完全全沒有產後憂鬱的症狀。

不是每個男人、女人在小孩一出生就什麼都會，更不是嘴巴說說我不會，就可以拍拍屁股走人不做，若是如此，每個當爸爸的人是不是都可以直接說我不會，就什麼都不用做了？

馬修很早就失去父親，他總是跟我說因為來不及孝順爸爸，還有和爸爸好好聊天，讓他很嚮往親子互動的感覺，所以現在他每天下班一定會抱抱孩子，晚上睡前會親親小馬修的額頭說：「我愛你，爸爸很愛你。」我們不是天生就會當父母，只是一直很努力很用心地學習如何當個好父母。

我和先生除了感情好，在教育上也有很好的默契，我想這真的是每天經營、彼此用心對談而獲得的。當先生扮黑臉時，我就扮起了白臉；當他嚴肅地教育孩子時，我就會跟孩子說，爸爸是因為關心他愛他，所以更要教他；而當我扮黑臉時，先生也會扮起相反的角色。我們不是最棒的父母，但很願意花時間在孩子身上，用滿滿的心思陪伴他。

★愛的絮語

每對夫妻在照顧孩子的過程中，都在摸索如何成為好父母，只要用心去照顧孩子、耐心地溝通，就是最好的家長。

(本文摘自《今天起我們就是家人》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

馬修

自稱為喜劇演員的網路人氣插畫家，平日則是一般上班族，以及孩子的爸爸。因為想讓太太每天都開心，從交往第一天至今，一路畫了將近9年，從未間斷，也畫出了超人氣粉絲專頁。

太太先生臉書：www.facebook.com/WifeHubby/

馬修太太

最近剛升級二寶媽的馬修太太，因為老公開了粉專專門是插畫，所以與老公的粉專「太太先生」區隔開來，另外開了一個叫「馬修太太」，裡面紀錄了兒子和媽媽的生活點滴，還有夫妻之間的有趣互動。

馬修太太臉書：www.facebook.com/MrsMaWife/

《今天起我們就是家人》/四塊玉文創出版

(中時新聞網)