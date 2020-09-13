高雄市岡山區11日發生死亡車禍，41歲林姓女子騎乘機車行駛嘉新東路，至成功路口時，被同向直行曳引車林姓駕駛撞擊倒地後向前推行，林女被捲入車下遭右側輪輾壓，當場死亡。這也是高雄連續2天發生曳引車和機車的死亡車禍。高雄市議員黃捷為宣導交通安全，特別在臉書發表長文並附上自己私下騎機車的照片，可愛的模樣獲網友們讚賞。

黃捷在臉書發文，表示：「我自己也是機車族，我參加鳳山各里的治安會議時一定會提醒民眾騎機車要提高警覺，遵守交通規則保護自己，然而，造成悲劇一再發生根本原因在於#車種分流制度設置不良！目前的車種分流制度看似保護弱勢的機車騎士，將四輪車輛與機車分開，卻常常造成機車騎士被並排汽車擠到邊邊，大車要轉彎看不到機車的行駛路線，造成事故。」

黃捷指出：「平等的路權應要依照車速車向分流，右轉車靠右、左轉車靠左，依照車流行駛在車道上，不應讓弱勢的機車族群被大車逼到車道外，同時也要確保車輛轉彎前的視線不受遮蔽。目前在制度與駕駛行駛習慣尚未成熟的狀況之下，車道設計相對不友善，機車族群仍是相對弱勢，機車騎士務必更加提高警覺、與汽車保持安全距離，保護自身安全！同時我也會持續督促市府交通局，逐步取消 禁行機車道兩段式左轉 ，並且建置車速車向分流道路設計，從根本解決問題，避免悲劇一再發生。」

文章一出，反應熱烈，迅速獲得超過3000個讚與超過200則留言。網友紛紛回應：「騎車的樣子好萌喔！」「好可愛！」「機車為求自保還是盡量拉長與大車的距離、尤其是在路口，不然內輪差的問題倒楣的還是機車族」、「我要哭了！終於有高雄的議員宣導路權」、「支持交通觀念正確的議員，希望能擴大到全國」、「感動 終於有肯為機車族出聲的人了」。

(中時新聞網)