台積電不只受到外資法人力挺，更有超過50萬散戶螞蟻雄兵追捧，有網友表示，他想拿公司發的獎金投資股市，並選擇台積電存股，沒想到被同事笑說「像笨蛋」。對此，分析師也認為，目前台積電股價400多元，僅2%多的殖利率，拿來存股確實不是明智的做法。

華為趕在9月15日新禁令生效前狂掃貨，帶動台積電8月營收再創歷史新高，加上外資連兩天買超逾1.6萬張，周五股價反映營收利多小漲1.5元，重新站回月線，收在436.5元。

有網友在批踢踢股版po文表示，因為公司發一筆小獎金，金額不大也不小微笑，買房、買車都不夠，就想投資股市，兩個月前做了功課，覺得台積電是龍頭股，公司有技術，毛利5x% ，每年配息也穩定，至少比定存好，就跟同事說想把獎金拿去買台積電，結果被好幾個人嘲笑，還說「沒有人存股挑台積電的」。

原po認為，台積電從300多也漲到400多了，如果公司不好應該也不會一直漲，因此上網求問老手，「台積電真的不適合當存股標的嗎？」

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，不可諱言，台積電確實是一家具備國際競爭力，且獲利穩定的好公司，但網友們往往是愛跟風，且人云亦云。今天看到誰存股賺了好多錢，就決定開始存股，看到大家都說台積電好棒棒，就決定買進台積電，殊不知，完全將「存股」的意義給模糊了！

他解析，存股的真正意義，是找到獲利與配息皆穩定的好公司，在股價偏低、殖利率誘人的時候買進。「台積電每年8~10元的平均配息確實不差，但相較於目前400多元的股價，僅2%多的殖利率，確實不是個明智的選擇。」

周五台積電拉尾盤，法人看法分歧，部分認為買盤是因下周期指結算，為支撐指數所為，也有部分表示，是反映其營收創新高利多。由於台積電股價9月以來一直在月線附近震盪整理，續航力稍嫌不足，美股科技股何時能正式轉強才是發動關鍵。

(中時新聞網)