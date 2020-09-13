由於美國不斷對大陸發動科技圍剿戰，企圖切斷大陸在外國供應鏈，加上美國對大陸的脫鉤威脅，大陸希望能儘早擺脫對外國技術的依賴，因此，轉向國內高科技產品生產，即「內部循環」的腳步正在加快。然而，一些大陸科技專家卻提出警告，大陸為擴大國內發展而採取的積極行動可能適得其反，因「技術孤立」將產生重大風險。

南華早報報導，由於美陸兩國之間在新冠疫情、香港及貿易紛爭等問題有許多衝突，最近幾個月中美關係已跌至數十年來的最低點，而在科技領域，川普政府積極瞄準了騰訊和華為，禁止它們使用美國技術而實施一連串的制裁，使得大陸為擺脫對外國技術的依賴，制定新的戰略。

報導指出，香港國新國際集團專家顧問崔剛博士表示，有關部門近幾個月來已經開始在科學和技術領域樹立獨立性和可控性的概念，未來目標是在6到7年內為3個國內人建立1個內部系統，因為根據大陸新戰略，地方政府和國有企業將增加對使用國內組件的中國科技公司的支持，以期建立一個更可控的供應鏈，從研發到製造，以防外國技術的獲取。

崔剛說，令人擔憂的是，如果技術戰升級，並且無法普遍分享科學技術創新的成就，那麼中西方很有可能將在硬件和算法開發方面擁有兩個不同的系統，而且它們將彼此不兼容。而哪種系統將來會更具競爭力？最終將取決於需求。

此外，目前在深圳一家機器人公司工作的華為前工程師詹姆斯·楊（James Yang），也對大陸嚴重依賴國內發展提出了警告。

詹姆斯·楊強調，即使大陸的國內市場如此之大，以至於它可以維持規模較小的經濟體無法承受的大規模科技業務，但很少有大陸工程師和研發人員會歡迎技術領域的孤立或內部循環。

(中時新聞網)