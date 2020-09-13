Pascal Siakam in the Celtics series:



14.9 PPG

38.2 FG%

12.5 3P% pic.twitter.com/9xHoJZyhMi — StatMuse (@statmuse) September 12, 2020

假如說起上季總冠軍暴龍今年無緣衛冕的最大罪人，絕對是他們主力前鋒席亞卡，因為席亞卡在東區準決賽7場比賽表現有夠糟糕，向來「毒舌」的NBA球評帕金斯忍不住發推嘲諷，「我錯了！席亞卡跟塔圖根本不是同一水平的球員。」

攤開席亞卡在東區準決賽的個人數據，平均每場攻下14.9分、投籃命中率3成82，三分命中率更低到1成25，這跟他在例行賽場均22.9分、投籃命中率4成53、三分命中率3成59的表現，簡直是判若兩人，也不知道他為何如此低迷！

就因席亞卡在東區準決賽表現相當失常，要不是暴龍仍有主控羅瑞撐場面，以及阿奴諾比、鮑威爾兩名「綠葉」球員輪流爆發，暴龍不可能把戰線延長到搶7大戰，特別是阿奴諾比G3投進絕殺三分球，以及鮑威爾G6延長賽挺身而出。

眼見席亞卡遭到外界嚴重抨擊，羅瑞當然要跳出來幫他講話，「當我們5年前在首輪遭巫師橫掃，我讀了每一則關於我的報導，不管是好的、壞的、惡毒的、糟糕的或很棒的批評，我都轉作動力，這就是席亞卡該做的，也是我給他的建議。」

(中時 )