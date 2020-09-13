先前台北市一名張姓女子上網發文控訴「我的婆婆殺了我」，隨後被證實已經輕生，婆媳問題再度被大眾檢視與討論，資深媒體人戴志揚分享一段故事，透露自己一位軍官朋友，與妻子結婚12年都沒生小孩，婆婆不禁懷疑妻子是否墮過胎、更認為私生活不檢點，竟找法師作法，結果把妻子給逼瘋、打跑。

媒體人戴志揚在節目中說道，軍官朋友因為是獨生子，因此被媽媽半強迫與一名相親對象結婚，雖然女方溫柔婉約、又聽話，但這名軍官喜愛尋歡作樂、上酒店，就算已經結婚12年，卻從沒碰過妻子，也很少回家，結婚這麼久一直沒懷孕，反倒讓婆婆著急起來。

因為沒生小孩，婆婆開始懷疑媳婦「是不是被用過很多次、生活不檢點」，接著猜測「墮過胎遭嬰靈纏身」，媳婦也不敢坦承是因為丈夫不碰她，想不到婆婆竟找來法師作法，要媳婦每周跪在地上，道士會用桃花劍、還有類似金剛棒的東西猛打媳婦，以為這樣就可以讓媳婦懷孕。

妻子默默承受壓力，默不吭聲，持續好幾年終於受不了，離開軍官朋友；但後續處理也相當離譜，男方表示同意離婚，不過必須歸還當初結婚的50萬聘金，否則不願意離婚，最後雙方還鬧上法院，法官聽完整起家庭事件始末，非常生氣同時替女方抱不平，反判男方須賠償女方30萬元。

(中時新聞網)