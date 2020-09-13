前高雄市長韓國瑜被罷免後，一舉一動備受外界關注，而韓團隊單飛後也持續受到韓粉矚目，其中，韓市府團隊的副市長葉匡時暫時消失在政治舞台，轉戰民間企業，不過，他最近談到離開高雄最大遺憾之一就是愛情摩天輪，對此前高雄市新聞局長王淺秋也說出看法了。

葉匡時在王淺秋主持的廣播節目「8點千秋萬事」中分享，在韓國瑜市長任內一直討論、追進度的一些目標，至今仍覺得有遺憾，期許有機會完成，其中第一就是愛情摩天輪，他說，確實有國外團隊來評估，覺得是最好地點，很可惜沒有完成，因各種因素沒辦法往下走，不曉得新市府團隊會不會延續。對此，節目主持人王淺秋直言，「顯然不會，現在是韓國瑜時代的都取消了吧」。

葉匡時說，第二就是韓國瑜重視的雙語教育和教育方面，送學生出國計畫現在也喊卡，這也很重要， 讓高雄孩子更有國際視野和經驗，不曉得會不會繼續放力道；第三就是城鄉落差問題，韓國瑜來之前的高雄，在縣市合併後把太多資源放在原有高雄市，原有高雄縣相對差，加大城鄉差距，這是嚴重問題，偏鄉孩子老人都缺乏資源，也是韓國瑜常說的「莫忘世上苦人多。」

葉匡時進一步說，必須老實說，很多事情放在鄉下，外人不容易看到成果，可是從公平正義而言，這是非常重要要做的，至於所謂的增加就業機會，這就是本來要做！

(中時新聞網)