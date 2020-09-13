位在台北市的士林夜市是海內外遊客都會朝聖的知名觀光勝地，就連平日都擠滿人潮，但如今似乎逐漸蕭條中。一名網友在臉書貼出周六晚上的士林夜市照片，大嘆「難道只剩下飲料店撐得下去嗎」，網友也紛紛留言：「不意外」、「難救了」。

女網友12日在臉書《我是士林人 & 我是北投人》貼出一張士林夜市頭的周末照片，照片中只見飲料店還有許多待租的店面，人潮更是稀少，完全不見往日榮景，讓她大嘆「難道只剩下飲料店撐得下去嗎」。

士林夜市頭另一側只剩下飲料店以及許多待租店面，讓原PO直嘆「難道只剩下飲料店撐得下去嗎」 (圖／我是士林人 & 我是北投人)

照片曝光後也引起討論，不少在地人紛紛留言：「以前士林夜市是士林人的驕傲，現在士林夜市是士林人的什麼呀」、「文林路陽明戲院往捷運劍潭站方向 雙邊大概有二十間空店」、「前幾天去就有發覺，一堆店家都收了」、「至少加油站還在啦XD」、「太慘了，再下去還得了」、「剛剛才回來，人真的很少」。

還有許多人直指原因：「商品的重覆性太高了」、「長年坑殺遊客不手軟，真的是自找的」、「看看寧夏夜市，士林夜市會這樣真的不奇怪」、「看過天母商圈，再來看東區接下來士林，有什麼好意外？」、「高房租誰租誰就倒」、「士林好吃的剩沒幾家了，都直接往廟口走」、「說個笑話，房東說疫情已過，下個月租金要恢復原價了...等著看下一波倒店潮」。

(中時新聞網)