高雄市前鎮區翠亨北路石化管線乙烯外洩事件，消防局的救災即時派令延遲2個多小時才發出，遭質疑刻意掩蓋，市府官員稱是韓國瑜時期的錯誤政策。資深媒體人陳揮文卻表示，數百萬韓粉鬆口氣。

陳揮文在政論節目中表示，如果今天是韓國瑜還在當市長，韓國瑜早就被罵死了。那些Wecare高雄那些人，其實是who care，陳其邁的消防局長，是從專門委員三級跳，跳到局長，中間還有主任秘書、副局長，他為什麼三級跳？陳其邁你要告訴大家。

陳揮文指出，社會記者跑的的一條線都是消防局，PTT網友說「所有災難公告給記者，都是處理完」。陳揮文酸說，災難處理完，通知記者做什麼？你是新來的。所有各縣市消防局第一時間都是通知記者。

陳揮文質疑，高雄市消防局的SOP已經很多年了，我們連火災都會收到通知，怎麼可能這麼大的事情，2個多小時都沒通知，這不可能的，是不是有人在居中搞鬼。你應該第一時間要通知記者，記者問你就講，是天災還是人禍，他強調並沒有要怪陳其邁的意思，可是他這事件處理得很掉漆。

(中時新聞網)