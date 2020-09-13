69歲知名導演兼製片人張紀中，曾參與製作多部金庸劇，包括《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等，近日小他31歲的太太杜星霖生下女兒，讓他二度當爸。

杜星霖11日發文：「2020年9月10日下午4:59，小花仙如約而至，降落凡間！」宣布誕下女兒的喜訊，而據陸媒「封面新聞」報導，杜星霖正在杭州醫院做月子，受訪時藏不住喜悅地表示：「這是我們愛情的結晶，夫妻的生命血脈」，加上1歲半的大兒子，一家四口相當幸福，讓她直呼感謝老天送的財富。

杜星霖宣布生下女兒。（圖／翻攝自微博）

現年69歲的張紀中，過去和前妻樊馨蔓有段14年的婚姻，但2016年兩人離婚，被爆主因疑是兩人乾兒子、導演肖齊當小王，張紀中因此被指是「王寶強第二」，但隨後樊馨蔓也指控張紀中與助理杜星霖有曖昧，兩人互咬出軌，一度鬧得沸沸揚揚。

後來張紀中和樊馨蔓辦完離婚手續，又多次傳出和女助理杜星霖關係親密，但兩人關係一直沒對外正式公開過，不過女方不時會PO出與張紀中一起的照片，直到2018年生下大兒子「嘟嘟俠」，如今更湊成「好」字，升格一家四口。

(中時新聞網)