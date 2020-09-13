「赤世代」團長兼主吉他手的「脩」陳德修近日發行個人首張單曲〈For you〉，實體唱片網路一開賣隨即秒殺，在歌迷敲碗之下，他也在近日宣布將二刷再版，成為近期唱片市場少見的暢銷之作，開始籌備下一首歌曲的他，也希望能多點和台灣觀眾接觸的機會，不排除在年底或明年初辦見面會，好好見見好久不見的粉絲們。

近期在大學生討論版「D-card」票選《終極》系列回憶殺討論主題「男主角群中最喜歡誰」，第一名竟不是主要角色汪大東、丁小雨、關羽等人，而是許久沒在台灣演出的脩，讓他本人也深感意外，而女主角第一名則由曾沛慈飾演的孫尚香拿下。

脩在「《終極》系列最喜歡的男主角」拿下第一名。（陳德修工作室提供）

赤世代今年有望推出新作。（圖／陳德修工作室提供）

陳德修過去有不少代表作的歌曲，如〈夠愛〉、〈天使的距離〉、〈以戰止戰〉、〈在你離開那一天〉，但都是以團體為主，直到今年才推出個人單曲，讓大家聽到不同的一面，未來也可能在新歌中加入吉他的元素，不會侷限音樂上的曲風，也會做更多嘗試。新歌〈For you〉的再版二刷，也同樣在網路販售，讓更多不同地區的粉絲可以更順利買到。

年末將至，除了繼續宣傳新歌外，也開始籌備演出的部分，不排除將在台灣唱聖誕節與跨年的他，並帶來赤世代的好消息，因疫情影響赤世代的巡迴演唱會被迫中斷，赤世代自去年12月發行單曲〈I Need You〉後也沒有推出新作，隨著疫情緩解也可能重新恢復巡演及推出新作品。

(中時新聞網)