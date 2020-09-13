高雄市前鎮區石化管線乙烯外洩事件，民進黨高雄市議員陳致中批韓國瑜團隊修改通報機制所致。國民黨高市議員陳美雅表示，甩鍋也別甩得那麼難看吧。

陳美雅在臉書貼文表示，乙烯外洩，高市政府遲了兩天沒有提早對市民發布警訊，又推給韓國瑜?!民進黨護航陳其邁市長，甩鍋也別那麼難看吧。前鎮乙烯外洩事件，2天前當地里長就發現異狀，即刻通報市府了解。市政府一直查不出問題，也沒提早主動公開揭露這路段有不明氣體外洩來提醒大眾，如此輕忽公眾安全，政府神經能這麼大條？

陳美雅認為，高雄氣爆發生已經6年，市府一直表示已通查全市石化管線，並有圖、有資料可查，但我們政府對此類公安問題的應變能力及處理速度，進步了多少，才是民眾最關心的事。綠營議員拉韓國瑜來救援陳其邁，市府對災害的應變能力就能變快速嗎？

網友認為，「 又怪韓市長會不會太牽強，看韓國瑜是軟柿子嗎？」、「反正以後只要用時空背景不一樣就可以帶過去了。」、「反正出事他們都可以怪東怪西，怪到八百年前，別人不行！」、「沒有韓國瑜，他們就活不下去了。」

(中時新聞網)