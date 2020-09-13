前立法院長王金平將率國民黨代表團參加「海峽論壇」，被央視「海峽兩岸」節目主持人李紅解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，加上共軍頻密軍演，國民黨高層透露，擔任副團長的祕書長李乾龍不排除取消隨團。國民黨智庫副董連勝文昨對此表示，「解鈴還需繫鈴人，希望這些無謂的風波，不要變成壓垮兩岸關係最後的一根稻草」。

連勝文12日在臉書貼文表示，海峽兩岸過去的交流，如果有任何正面的成果，那也是經過海峽兩岸無數人的努力而成，要達成一點成果，過程是極度辛苦，但要摧毀這樣的成果卻是非常容易，只要像大陸央視這種沒有頭腦的主持人，在微博上隨便亂講兩句話，就可以讓已經危在旦夕的兩岸關係，受到更大的摧殘。

連勝文指出，海峽兩岸都有所謂的鷹派，以及喜歡喊打喊殺逞英雄的人，而真正為兩岸「和平雙贏」辛勞努力的人，卻還要三不五時面對這些義和團背後捅刀的言行。他更質疑，不曉得這位央視的主持人是為了衝自己流量？還是刻意討好特定的民眾？或者是對外強硬、對內邀功？

連勝文並說明，該名央視主持人的行為，讓他想起在2010年10月發生的「東京影展」事件，同樣是民間交流活動，同樣是個小咖粗暴之舉，便輕易地導致台灣民眾對大陸徒增反感。然而那時候兩岸發展還是在一個正面的軌道上。但現在兩岸卻是處在最危急的時刻，這位主持人為兩岸關係火上加油的作法，與民進黨破壞兩岸關係，阻礙兩岸交流的做法有何不同？

他也感嘆，「大陸14億人口當中，除了極為少數對台部門之外，到底有多少人真正了解台灣民意？而又有多少人認知到兩岸和平的脆弱與珍貴？」。

話說至此，連勝文也不忘暗諷前總統府發言人「丁允恭事件」，「在台灣這些喊打喊殺的人，最好買張機票去大陸直接去嗆聲，不要躲在台灣自己的冷氣房內，只會在自己的辦公桌上，對涉世未深的女孩子張牙舞爪、大逞淫威」。

話鋒一轉，連勝文也直指，「大陸這些頭腦不清楚的、專門幫倒忙的傻B，不要上面的人在推動兩岸正面發展，下面的卻胡亂搗蛋，變成成事不足、敗事有餘的歷史罪人」、「解鈴還需繫鈴人，希望這些無謂的風波，不要變成壓垮兩岸關係最後的一根稻草」。

對於央視「海峽兩岸」節目主持人李紅的貼文，國民黨主席江啟臣12日表示，交流不應被汙衊成所謂的「求和」，「完全無法接受」。

大陸國台辦發言人馬曉光日前發出新聞稿回應降溫，「我們歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇。」屆時兩岸各界將圍繞「擴大民間交流、深化融合發展」主題，開展形式多樣的交流活動，以實際行動促進兩岸經濟、文化、基層、青年及疫情防控、公共衛生、影視等領域務實交流合作，深化兩岸融合發展。並意有所指表示「兩岸各界應多做有利於增進了解、增信釋疑的事」。

(中時新聞網)