推廣漂亮硬筆字的著名臉書社團「鋼筆旅鼠本部連」的管理員「顏筆卿」(顏立中 )，在路上遭到無故毆打，原因竟然只是因為他刪除泛綠色彩的政治短文，顏先生嚇得在自己的臉書上「今後泛綠的貼文不會刪，不用檢舉了」。

「鋼筆旅鼠本部連」是個有著20萬人關注的大站，主要內容大多是以優美的硬筆書法，寫一段有趣的短文。該站的管理者有一個堅持，就是不涉及政治，也不要網友挑起政治議題，單純的欣賞中文字的美感，也以「鋼筆旅鼠本部連」的名義，出過2本書。

「鋼筆旅鼠」的主要風格，是這樣子的優美文字與趣味小格言。(圖/鋼筆旅鼠本部連 Instagram)

然而，該社團從去年起，就一直遭到各種政治短文的挑戰，選包括選舉催票的、捍衛民主的、支持香港的，這些文字被社團管理員給刪除後，就引發覺醒青年們的怨恨，不斷用各種含沙射影的文字試圖挑戰，管理者不准發政治文，這些網軍就愈仇恨管理者，如今有個覺醒青年，終於不滿足只在網路裡發動壓迫，改成實質上對管理者的暴力攻擊。

9月12日晚上，顏先生遭到一群人持棍棒無故毆打，眼角有明顯瘀傷，他在「鋼筆旅鼠本部連」發表一篇沉痛的文字：

#我投降了

坦白說，我不知道是什麼事，我只能推測。

在路上遇到叫我共產黨的正義之士，我真的有點意外

「中共代理人」，這個封號有點沉重，真的。

之後，依然維持不准玩政治貼文，但泛綠除外，你們想貼什麼都可以。

我希望我兒女平安，拜託了....

報警什麼的，我覺得我並沒有資源可以對抗這麼露骨的暴力，算了吧~

許多非泛綠的網友對此感到憤憤不平，有朋友表示「說好的不必為認同道歉呢？」、「沒有人需要為認同道歉！（但沒說會不會被其它手段威脅報復）」、「覺青只敢在台灣打人，真上了戰場，尿的比誰都快」、「沒遇到白色恐怖，綠色暴力倒遇上了」、「館長被槍擊各政治人物都關心，拿筆的顏筆卿會有這樣的關注度嗎？」

網友表示，原本的「鋼筆旅鼠本部連」是公開社團，就因為遭到太多政治力量的施壓，改成秘密網站，只有會員才看的到內容，沒想到還是發生這樣的悲劇。

(中時新聞網)