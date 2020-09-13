趙婷與法蘭西絲麥多曼的《游牧人生》拿下最佳影片金獅獎。（摘自臉書）

「白寡婦」凡妮莎柯比封威尼斯影后。（摘自臉書）

最佳男演員為《我們的父親》義大利男星皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）。（摘自臉書）

日本導演黑澤清則以《間諜之妻》拿下最佳導演銀獅獎。（摘自臉書）

第77屆威尼斯影展於台灣時間13日凌晨1點舉行閉幕頒獎典禮，今年因逢新冠肺炎疫情影響，場內每位貴賓都戴著口罩，採梅花座保持安全社交距離，成為了今年影展獨有的特殊景象。華人導演趙婷與金獎影后法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）合作的新作《游牧人生》拿下最佳影片金獅獎，趙婷是繼侯孝賢、張藝謀、蔡明亮、李安、賈樟柯後，第6位奪得金獅獎的華人導演，更成為首位問鼎3大影展最高獎的華人女導演，前途無可限量。

《游牧人生》故事描述一名60多歲的女子，在經濟大蕭條時失去所有，居住在貨車上的她開始穿越美國西部，過著現代遊牧生活的公路之旅。趙婷將攝影機對準了美國的邊緣族群「房車族」，也帶出隱藏其中的社會議題。放映後首波口碑絕佳，在知名影評網站「爛番茄」拿下100％佳績，在影展場刊中，是當地及國際的電影權威媒體評分最高分 3.74，高於去年金獅獎得主《小丑》。

今年影后寶座競爭激烈，因《不可能的任務6》「白寡婦」一角爆紅的32歲英國女星凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）則以新作《女人的碎片》奪后，擠下一樣呼聲高的《新世界》凱薩琳華特斯頓（Katherine Waterston）及《間諜之妻》蒼井優。她一上台先是調皮把口罩放到獎杯裡，並興奮表示：「謝謝威尼斯影展和所有評審，電影是奇蹟，在這個特殊的時間我們聚在一起，也真的是奇蹟。謝謝我的媽媽生下我，和我一起成長，我愛您。」她在《女人的碎片》飾演一位選擇在家分娩的準媽媽，但不幸在過程中引發併發症產下死胎。電影前30分鐘就採用一鏡到底、無剪接的手法拍攝凡妮莎的生產過程，表現讓人驚艷。

此外，日本導演黑澤清則以《間諜之妻》拿下最佳導演銀獅獎，他對於自己漫長的從影生涯中能得到肯定感到非常感激。評審團大獎則由墨西哥導演米歇爾法蘭科（Michel Franco）以《新秩序》拿下，他在台上向頒獎的評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）告白，更毛遂自薦想和她一起拍片，逗笑全場。最佳男演員則為《我們的父親》義大利男星皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）。

曾獲威尼斯影展最佳導演獎的俄羅斯名導安德烈康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky），今年83歲的他創作力無限，交出新作《親愛的同志》拿下評審團特別獎。最佳劇本則由印度電影人查譚雅塔姆哈尼（Chaitanya Tamhane）以《信徒》拿下，該片前一天才贏得費比西影評人獎青睞。伊朗小演員魯霍拉紮馬尼（Rouhollah Zamani）則奪得最佳新演員獎。

第77屆威尼斯影展 主競賽單元得獎名單：

最佳影片金獅獎：趙婷／《游牧人生》（Nomadland，暫譯）

最佳導演銀獅獎：黑澤清／《間諜之妻》

評審團大獎：米歇爾法蘭科（Michel Franco）／《新秩序》（Nuevo orden，暫譯）

最佳女演員：凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）／《女人的碎片》（Pieces of a Woman，暫譯）

最佳男演員：皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）／《我們的父親》（Padrenostro，暫譯）

評審團特別獎：安德烈康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）／《親愛的同志》（Dear Comrades，暫譯）

最佳劇本獎：查譚雅塔姆哈尼（Chaitanya Tamhane）／《信徒》（The Disciple，暫譯）

最佳新人演員獎：魯霍拉紮馬尼（Rouhollah Zamani），《太陽之子》（Sun Children，暫譯）

(中時 )