2020美網女單冠軍今天由兩位前球后角逐，結果剛剛出爐。大坂直美在先輸一盤後倒趕兩盤，擊敗艾薩蘭卡，再度拿下美網冠軍，也是個人生涯第三座大滿貫。

大坂直美今天第一盤表現失常，被連破三個發球局，先以1：6讓出。大阪第二盤後表現逐漸穩定，以6：3、6：3，連趕兩盤，最終拿下冠軍。

這是大阪再度拿下美網冠軍，也是個人生涯第三座大滿貫。

(中時新聞網)