2020美網女單 大坂直美逆轉擊敗艾薩蘭卡奪冠 06:192020/09/13 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大坂直美逆轉，美網女單奪冠。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020美網女單冠軍今天由兩位前球后角逐，結果剛剛出爐。大坂直美在先輸一盤後倒趕兩盤，擊敗艾薩蘭卡，再度拿下美網冠軍，也是個人生涯第三座大滿貫。 大坂直美今天第一盤表現失常，被連破三個發球局，先以1：6讓出。大阪第二盤後表現逐漸穩定，以6：3、6：3，連趕兩盤，最終拿下冠軍。 這是大阪再度拿下美網冠軍，也是個人生涯第三座大滿貫。 (中時新聞網) #大坂直美 #拿下 #第三座 #2020 #美網女單 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 2020美網女單 大坂直美逆轉擊敗艾薩蘭卡奪冠 - 體育 來馬祖比賽免驚共軍 馬防指揮官保證：安啦 - 體育 NBA》討好厄文？納許上任就挖湖人牆角 - 體育 NBA》暴龍淘汰最大罪人 席亞卡被罵翻 - 體育 NBA》火箭連輸湖人3場 韋斯布魯克無語了 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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