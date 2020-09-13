木蘭女足聯賽12日於輔大足球場進行第14輪賽事，由龍頭花蓮決戰衛冕軍台中藍鯨，花蓮上半場靠林凱玲一記漂亮的射門先馳得點，下半場再由攻守俱佳的陳雅惠奠定勝局，最終助花蓮以2比1氣走藍鯨，提前封后。

藍鯨在開場就發動強勢進攻，可惜缺乏臨門一腳，屢屢被花蓮門將洪琳化解，但高壓的氣勢不時讓花蓮捏了一把冷汗。花蓮開場雖沒找回組織進攻的節奏，但經防守嚴密下，才多次化險為夷，直到林凱玲先破門而入，才重整氣勢。

林凱玲（右二）遠射破門替花蓮先馳得點，隊友上前擊掌慶祝。（李弘斌攝）

林凱玲此役展現旺盛的企圖心，蓄勢待發的她接到球後，一個巧妙的轉身變換位置，閃過藍鯨的劉千芸，左腳起腳，在第42分鐘射了一記漂亮的拋物線，讓球順利飛越守門員林奕含頭頂破門得分。

林凱玲說：「賽前教練有鼓勵球員試著長射，當下臨時改變方向騙過劉千芸，才有機會起腳射門。」她表示，賽前就想著拚盡全力要進球，能替球隊奪冠很開心！

經林凱玲帶動氣勢，下半場花蓮開始猛催進攻，陳雅惠不僅防守出色，更展現攻擊火力，第71分鐘隊友陳莉真接應右側短角球後起腳吊中，藍鯨門將林奕含接球後仆倒在地，亂軍之中讓陳雅惠趁勢補進一顆，助花蓮吃下定心丸。陳雅惠表示，角球是球隊的優勢，對於自己能進球的關鍵在於：「先守為主，不急著攻！」

經浴血奮戰之下，花蓮時隔4年再度封后，並締造本季不敗的驚人紀錄。花蓮助理教頭路弘旗透露，平時會看影片檢討，在防守策略上有做調整。對於今年封后，他說：「意義非凡、很感動！相比去年，球員的凝聚力和企圖心都改變很多，心態也調整的很不錯！」

(中時 )