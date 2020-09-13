演員廖曉彤一度因經紀合約遭冷凍而陷入低潮，像是被綁住手腳的她，不顧憂心的雙親反對，帶著複雜的心情硬是飛到大陸發展，期間又遇到最支持她的姑姑罹癌。幸好，她在北京電影學院旁聽課程時，王勁松老師看出她的茫然，一句「昨日已死，何必抱著冷冰冰的屍體在哭泣。」狠狠地敲醒了廖曉彤。

熟悉手語的廖曉彤在《中央流行藝情指揮中心》詮釋手譯員廣為人知。（圖／張祐銘攝）

記得六年前我看大陸的古裝劇時，就想著「這些演員好會演，他們都是哪來的啊？」加上當時我在台灣的狀況，覺得自己像是被困住了，陷在死水裡，因此萌生到大陸看看、學習的念頭，要讓自己變強！不過我下不了決定，除了放不下台灣的一切，爸媽也因為擔心我的安危，不支持我的想法。

非表演科系畢業的廖曉彤一度沒自信，她鼓起勇氣西進大陸增加實力。（圖／張祐銘攝）

非科班出身 超沒自信

帶著煎熬的心情，我還是執意去了北京，在北京電影學院旁聽，還參加了舞台劇演出，但我不是本科系畢業，所以很沒自信，下課時都會抓著王勁松老師（大陸知名演員、北京電影學院表演系副教授）問一堆問題，就連人生規畫也會問他，老師應該看出我的茫然，希望我別再拘泥於過去發生的事情，他告訴我：「昨日已死，何必抱著冷冰冰的屍體在哭泣。」

人生低潮的廖曉彤遇到恩師王勁松，老師一句話帶她走出低潮。（圖／廖曉彤提供）

我知道自己是一個學不會說再見的人，在工作上也是如此，因此這句話對我的表演很有幫助，我不能一直想著上一個失敗的演出，這樣會無法專注於當下的情緒跟角色。這幾年，我心裡一直記得老師這句話，慢慢體悟、慢慢學習，雖然還沒辦法做得很完全，但我常提醒自己「心在當下」，就看你怎麼看待。

廖曉彤參與《同學會》等多部舞台劇演出磨練演技。（圖／翻攝自網路）

初當模特兒 姑姑力挺

在大陸時，跟我感情很好的姑姑癌末，過世前她偷偷告訴我朋友，她最放不下的兩個人，一個是自己的女兒，另一個就是我。姑姑看著我當演員，知道我工作和生活都很辛苦，擔心我過得不好；有一段時間，我一直無法填補心中那塊親人離開的缺憾。

因五官細緻，廖曉彤的古裝扮相無違和感，並散發貴氣。（圖／翻攝自網路）

姑姑很可愛！我記得剛開始當模特兒的時候，姑姑很積極地支持我，甚至相當熱血地要幫我寫信給李安；她生了一場病之後，知道放鬆的重要性，非常希望我能懂這個道理。

王勁松老師的話和姑姑想告訴我的事，其實都一樣，就是要我向前看，別讓過往的事造成自己的壓力。我很感謝曾遇過低潮，因為在困境裡才能發現自己的潛力並展現極限。這件事推了我一把，我才敢走出台灣這個舒適圈；這段經歷，大大充實了我的人生。

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(中時新聞網)