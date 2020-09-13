走過許多國際大秀的名模唐熒霜，常是時尚雜誌的封面常客，近年多在歐美時尚圈發展的她，一直將雪納瑞犬KINO帶在身邊照顧。由於15歲的KINO前年幾度病危，唐熒霜決心不再養寵物，但奇妙的緣分，卻讓她在英國收編了一隻街貓奧茲（Ozzy），「一家三口」相處融洽。去年KINO病逝，還好有奧茲的陪伴，唐熒霜才能撐過療傷的日子。

唐熒霜帶著KINO在美國、英國生活近五年，後期因KINO罹患失智症、腦瘤等，需要不斷看病，一年間花了近三萬元英鎊（約新台幣一百一十七萬元），獸醫一度建議讓KINO安樂死。「我幾次到醫院門口時，已決定要送走牠，但一進醫院，牠又能自己站起來了，我認為牠還不想離開，不想被安樂死。」

唐熒霜帶著愛貓奧茲一起工作，事先也與奧茲溝通多次。（圖／彭子恒攝）

和主人一樣擁有名模實力，奧茲拍照的姿勢與表情滿分。（圖／彭子恒攝）

走完大秀 街頭邂逅

「分開」，一直是無法練習的事，無法平靜面對與毛孩子分離的唐熒霜，因此暗自決定不再養寵物。不過，緣分很奇妙，某天唐熒霜走完時裝周DOLCE & GABBANA的大秀後，準備和朋友去吃飯，在路上看見一大一小的貓咪身影，眾人一靠近，大貓就跑了，小貓則溜到行進間的車子底下，看得心驚膽戰的唐熒霜，趕緊上前攔車，「當時嚇死我了，很怕看到貓咪被輾過的慘劇！」

小貓後來頂著四度低溫，在唐熒霜吃飯的餐廳外頭找地方取暖。一直相信動物「聽得懂」的唐熒霜，見狀上前詢問小貓：「要不要跟我回家？如果我抱你時，你不要抓傷我，我就帶你回家。」談起這個奇妙的緣份，她笑說，從小玩別人的貓都會被抓傷，但那次抱貓回家，一路上都相安無事。

奧茲在英國街頭遇見唐熒霜，一人一貓相伴，走過失去狗狗KINO的傷痛。（圖／凱渥提供）

溝通奏效 和樂融融

到家前，唐熒霜再次和小貓溝通：「如果你不打我的狗（KINO），就可以住下來，我會給你一個家，也會好好對你。」還好，小貓和KINO見面時不僅相當和平，甚至一到家，就坐在唐熒霜身上發出「呼嚕呼嚕」的聲音安心入睡，從此貓咪便成為家人，取名「奧茲」。

奧茲喜歡裝酷，卻也相當貼心，時常主動抱著KINO睡覺，一家三口幾乎沒有磨合期，相處十分融洽。前年KINO因為腦瘤，全身麻醉做了斷層掃描，之後又癲癇發作，為了好好治療KINO，唐熒霜決定帶著一狗一貓回台，可惜返台不到半年，KINO就不幸病逝。

那陣子，唐熒霜難過哭泣時，奧茲會用擔憂的眼神緊盯；唐熒霜回家時，奧茲就會立刻上前迎接，相互陪伴一起走過失去KINO的痛。

（圖／凱渥提供）

時尚名模 唐熒霜（GIA TANG）

星座：射手座

身高：177公分

作品：

DOLCE & GABBANA、EMPORIO ARMANI等品牌時裝周走秀

國際雜誌《VOGUE》、《MARIE CLAIRE》、《BAZZAR》、《WWD》等封面

奧茲（Ozzy）

年齡：3歲

性別：公

體重：5公斤

品種：混挪威森林貓

個性：不喜歡被摸腳、剪指甲

(中時新聞網)