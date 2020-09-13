【1】高市府伴恭桌 議員酸可賣票參觀

前總統府發言人丁允恭性醜聞，讓高巿府新聞局染腥，國民黨高雄巿議員陳若翠PO文，酸可以當成「愛情辦公室」，開放參觀收門票，增加市府收入。國民黨前副祕書長蔡正元，臉書也發文說，高市新聞局長室的辦公桌，成為全台最知名的「愛愛桌」，市長陳其邁要不要考慮拍賣這張「丁淫桌」，一定可拍賣很高價，補貼前市長陳菊留的債務。

【2】美國務次卿訪台 藍籲勿照單全收

美國國務院次卿克拉奇擬於17日至19日訪台，並主持「台美經濟與商業對話」，總統府與外交部正積極磋商中。對此，國民黨立委呂玉玲表示，多談才能爭取國際地位，但一定要用平等互惠方式談；國民黨立委陳以信說，台美之間的經貿協定是由美國貿易代表署主談，此次國務院次卿訪台，內容應不涉及貿易相關事宜。

【3】環時稱印情報員扮獵人 越界西藏

印度有5名青年日前在中印有主權爭議的藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦）遭大陸解放軍帶走，印媒稱眾人當時在森林打獵。印度軍方證實，共軍已將5人移交印度。陸媒《環球時報》總編輯胡錫進昨發文稱，消息人士透露，該5人是裝扮成獵人的印度情報人員，中方在警告、教育後予以釋放。

【4】區間測速標準出爐 明年1月1日上路

區間測速國家標準出爐！經濟部標準檢驗局預告區間測速相關修法，明定明年1月1日新標準實施，給予區間測速設備檢定正2%、負4%的公差(可容許值)，超過不給證不准用。新標上路後，地方縣市區間測速儀器即可重新送驗，通過後能在道路正式執法。

【5】蘇慧倫謝哥哥天團 成龍李宗盛隔空合唱

蘇慧倫12日舉辦「生命之花」演唱會，成為第一位在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會的歌手，吸引5000名歌迷進場，蘇慧倫的家人也到場力挺。她首辦大型個唱，除了鼓鼓、魏如萱分別登台合唱，成龍、李宗盛、周華健、任賢齊及杜德偉也於安可橋段隔空現身，一同在雲端合唱〈在我生命中的每一天〉，許茹芸等好友坐台下欣賞，眾星雲集。

(中時新聞網)