Giannis Antetokounmpo unfollowed ALL of his Bucks teammates on Instagram. He’s only following 9 people. — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) September 12, 2020

東區老大公鹿爆冷在次輪被熱火淘汰，主將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)在個人IG取消追隨了全部隊友。雖說他追隨的人本來就很少，只剩9人，但這個動作還是引起外界猜疑，這是不是他想要轉隊了。

公鹿與阿提托康波的合約還剩最後一季2750萬美元，通常要交易都是在這個時候，外傳快艇、熱火、獨行俠、勇士都有意搶人。不過阿提托康波在輸球後曾表示無意離隊，「我們整隊都很享受在泡泡裡的每一分鐘。結果不令人滿意，但我希望我們從中學習蛻變成更好的隊伍，讓這成為密爾瓦基的精神，年年都來挑戰總冠軍。」

阿提托康波告訴美媒《雅虎體育》說：「(轉隊)不會發生的，不會有這種事。有些人被牆壁擋住就會轉彎，但我會推平這堵牆。我們會變得更強再回來挑戰。如果奪冠這麼容易，那每個人都有冠軍戒了。我們輸了，很失望，但我們得繼續努力。」

由此看來，阿提托康波還沒有放棄公鹿，取消追隨隊友可能只是暫時不想在社群看到相關話題。他符合聯盟的超級合約條件，將可以和公鹿簽下平均年薪4000萬美元以上的肥約。

(中時新聞網)