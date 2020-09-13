小孩打翻茶葉蛋遭燙傷，婦人若無其事「搶口罩」。(中天新聞提供)

搶買口罩不顧小孩超蝦！有網友爆料，12日到超商預購口罩，一婦人全神貫注在機台輸入驗證碼，放任同行2個小孩在店內玩耍，不料其中一個兩歲大的小孩，不慎弄翻整鍋茶葉蛋，被燙到尖叫大哭，這位婦人卻若無其事，繼續搶她的口罩，讓一旁的民眾看了都怒了，原PO更憤怒直呼「原來口罩比小孩安全重要」。

有網友在《爆廢公社》po文，述說當天看到搶口罩的奇葩景像。中午12點萊爾富萊潔軍綠口罩開賣，很多人都去排隊等預購，卻在龍潭國保店碰到讓人刷三觀的事，原來搶口罩比小孩安全還重要。po說，大家都在等待的時間，戴花口罩的阿桑一直顧搶口罩，她一個人不知道輸了多少次驗證碼，放任孩子在店內玩不管，後來一個約一兩歲的小孩墊腳去扯茶葉蛋的電鍋，悲劇發生了。

整鍋茶葉蛋就這樣從孩子上方往下澆，這時孩子驚聲尖叫大哭，大家慌張趕緊把孩子抱起來處理，大家一直問這是誰的小孩，這位阿桑若無其事繼續問旁邊小孩手機驗證碼，路人拿冰幫孩子冰敷，店員抱孩子去沖水，而帶孩子的阿桑什麼都不管，只顧著挑口罩！

原po說，「整鍋茶葉蛋澆在小孩身上，有多燙有多痛，而婦人從頭到尾只顧搶口罩，把人家店弄髒弄亂都不會不好意思，真的是奇葩，我說孩子可能不是她的，所以她才會這樣」，此時一旁路人才說「孩子是她姑姑的」。

貼文曝光後，網友議論紛紛，「帶孩子出門，小孩都不顧，台灣很多這樣的人」、「就把機台的電源拔掉，看她怎麼搶」、「所以應該立法禁止口罩染色」、「叫她賠茶葉蛋！！！！真的很有事的台灣」、「果然不是親生的，搶口罩勝過親情？台灣奇譠」、「台灣最美的風景是口罩」、「夭壽喔，路人都比親人緊張」。

(中時新聞網)