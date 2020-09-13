丁允恭遭前女友逆襲爆料渣男行為，不僅慣性劈腿還逼墮胎，還把局長室當砲房，而PTT網友也翻出過去丁允恭留言表示「討厭處女」等語。對此，丁允恭坦承是他本人使用的帳號。

丁允恭遭爆擔任高雄新聞局長時，同時劈腿4女，還要求前女友穿露屁股蛋短裙、網襪、高跟鞋等性感衣物到局長室，並在辦公桌上發生性行為，甚至逼對方墮胎。

監委紀惠容、王美玉對此案表達高度關切，質疑丁允恭有無利用新聞局長的身分，進行權勢交往，有無有辱官箴情事，因此主動立案調查。

丁允恭連日遭各界抨擊，他日前向《CTWANT》透露，「我深深感到懺悔，對不起。」對於下一步覺得很茫然，完全沒有想法，也不知道以後要幹麻。

此外，PTT網友翻出過去丁允恭的留言，提到「淫詩豈有高低？我們應該辦個古詩淫唱大會」「不要 我討厭處女」。據《東森新聞》報導，丁允恭坦言該帳號是他本人沒錯。

(中時新聞網)