蔡姓少年被送往汐止國泰醫院急救，等待家屬到場後宣告不治。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

警方發現蔡姓少年與3名國中友人均無照駕駛，正釐清車禍原因。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

七月半騎慢點！新北市汐止區1名16歲蔡姓少年今凌晨與4名國中同學相約騎車夜遊看日出，行經汐萬路3段往五指山方向行駛，疑車速過快不慎打滑撞上路旁電桿，蔡少年傷勢嚴重，當場沒有生命跡象，醫院待家屬到場後宣告不治，泣不成聲，警方發現4人均無照駕駛，依規定舉發。

據悉，就讀高一的蔡姓少年騎著一部白車重機與同齡的林、洪、張男同學及何姓女同學分騎4部機車相約夜遊，3時49分許行經汐萬路3段6.1公里處，蔡男不知為何高速撞上路旁電桿，機車滑行數公尺，安全帽、車殼碎片噴飛一地。

同行友人發現地上血跡斑斑，蔡男傷勢嚴重，已無呼吸心跳，急忙停車報警，警消到場救援，見電線桿旁地上血跡斑斑，蔡男機車龍頭毀損，後照鏡破裂，送往汐止國泰醫院急救，並通知家長前來，經急救1個多小時，宣告不治身亡。

警方將4人帶回警局調查，同行友人蔡男獨自騎在車隊的第3輛，但沒有看到車禍過程，警方發現4名騎士均無照駕駛，除蔡男以死亡，均依規定開單舉發扣車，同時在事故現場採證，並對死者抽血檢驗，釐清事故原因。

(中時 )