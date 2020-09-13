高市前鎮區日前發生乙烯管線外洩，引發民眾恐慌，市府也遭怒轟刻意隱匿事情。高雄市長陳其邁昨到現場巡視，針對訊息未公開透明，他致歉並表示「我們確實有檢討的空間」。有評論認為，外界都在看陳是否比遭罷免解職的韓市府做得更好，有韓市府施政作對照，既要拿出明顯政績，又要比較施政品質，「壓力應該很大」。

高市前鎮區發生乙烯管線外洩，有媒體質疑，11日下午3點多發生乙烯外洩的事情，但5點多消防系統才告知，是否有延誤？陳其邁則回應，有請消防局長做檢討，以後數位通報系統要開放給媒體記者查詢，第一時間就能夠掌握狀況可告知民眾。陳強調，未來這些無論工安事件或救難事件有關部分，必須能夠立即公開資訊，「過去的事情就算了。但是我們確實有檢討的空間」，會把作業sop做一些條件調整，「讓大家困擾，真的是很抱歉」。

據《中評社》報導，陳其邁在一周內就引起兩大民怨。高雄市民族路8日一早上班時段，因路面刨鋪造成大塞車，車潮動彈不得。臉書社團「Care高雄」怒批白天施工害市民上班遲到被扣薪。工務局澄清，因廠商供料延誤，工程才會延至上午、妨礙市民通勤。另一事則為重大工安事件，因資訊不公開而遭質疑掩飾。

該評論認為，陳其邁喊出「兩年拚四年」口號，陳上任後，是否有比遭罷免解職的韓市府做得更好，外界都在關注。陳補選任期只剩兩年，且有韓市府施政作對照，要拿出明顯政績，又要比較施政品質，該評論直言陳其邁「壓力應該很大」。

(中時新聞網)