港星吳綺莉1999年和成龍發生婚外情，生下女兒吳卓林（小龍女），吳綺莉事後一肩擔起照顧女兒的責任，雖然吳綺莉和吳卓林的母女關係在近年一度緊張，不過吳綺莉對女兒仍有滿滿疼惜與愛護，不過吳綺莉近日則傳出在網上寫下「我女兒有很多兄弟姊妹」，引發外界關心，對此，吳綺莉也大方向外界回應了。

46歲吳綺莉日前在微博突發文：「我想除了我的孩子，走了的兄弟姊妹們應該也不小（少），保佑每一個靈魂。感恩每一天。感謝天父、感恩每一天。」由於吳綺莉只有一個女兒吳卓林，她發文引發網友熱議，事後吳綺莉緊急解釋「說錯了，不是我，是我女兒有很多兄弟姊妹，農曆七月請個安，感謝主。」

但吳綺莉隨後又把貼文刪除，不過發文早已被網友截圖瘋傳，不禁好奇吳綺莉是否還有子女，對此，根據《東網》報導，吳綺莉解釋是盂蘭節替親人做附薦（清明或盂蘭節時，立紙位讓亡靈附上受供奉、聽經的超度法事）。

吳綺莉表示自己是基督教徒、並非佛教，是朋友建議她才去參加法會，同時，吳綺莉強調自己沒事，希望大家不要誤解。

(中時新聞網)