新北市汐止區13日凌晨4時許，一名16歲蔡姓少年與4名國中好友相約騎車夜遊，在前往五指山的途中，行經汐萬路三段時不慎不慎摔車、自撞電線杆，蔡姓少年當場失去生命跡象，同行的友人見狀，立刻撥打電話報警處理，警消到場後，將蔡男送往汐止國泰醫院，經搶救過後，仍傷重不治，警方將同行的友人帶回調查，並通知家屬到警局，一併釐清後續事故原因。

據了解，16歲的蔡姓少年於清晨約友人，5人共4部機車，計畫要去五指山看日出，不料卻在行經汐萬路三段時，蔡男卻突然打滑摔倒，隨後失控撞上電線桿，少年當場失去生命跡象，同行的友人趕警報警處裡。

警消表示，到場時蔡男多處受傷，現場採證發現摔車現場，地面留有約15公尺長的磨擦痕跡，除此之外，地面還留有血跡，而蔡男的機車車頭也因撞擊毀損、車殼破裂及照後鏡也碎裂，趕緊將少年送往汐止國泰醫院搶救後，仍不治身亡。

而同行的友人向警方表示，一同出遊共騎乘4台機車，蔡姓少年騎乘順序在第三台，因此並無看見他摔車的過程，對於事發過程也一無所知，警方事後查驗他們的身分，發現包含蔡姓少年在內，均屬未成年，且均未考取機車駕照，除依法開單舉發外，後續也將釐清蔡男是否有酒駕的可能性，詳細的事故原因，待進一步釐清。

(中時新聞網)