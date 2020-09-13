受到新冠肺炎疫情影響，進口蒜頭卡關，國內蒜頭價格飆上歷史新高，而雲林縣調查站在雲林縣查獲盤商囤積150公噸蒜頭，已帶回相關資料釐清是否有哄抬價格從中牟利。對此，挺韓「菜農」林佳新在臉書PO出「不自殺聲明」，驚爆有6個是立委的樁腳。

雲林縣調站指出，近日獲報中部地區蒜頭盤商林姓蒜商等二人，利用國內海關檢疫流程較往年嚴格，進口蒜頭數量銳減，疑操縱國內蒜價飆漲。林姓蒜商等人表示，62公噸蒜頭已賣出，剩下58公噸蒜頭作為契作蒜種用，其餘是零星買賣。

林佳新昨（12）日在臉書指出，問題的本質只有一個「有沒有幕後黑手卡關」，且被抓到的盤商還是某綠營立委的樁腳。

接著林佳新再PO「不自殺聲明」，冒著風險直言，蒜頭事件從來都不是外界看的這樣，「他們有6個是立委的樁腳」，正常外面每台斤60全部會賣出，除非既有規定交貨慢慢釋出的固定訂單，只有他們知道後續有故事，所以到了每台斤150以上才開始賣，甚至非本業的都在做。

「誰事先知道今年會這樣嚴格卡關進口？」林佳新直批，一個立委為了讓樁腳賺錢，不顧全國消費者的承擔以及農業公平正義，質疑海口某樁腳一輩子不經營農業，今年也跟人買蒜頭、囤蒜頭、出蒜頭，為什麼？消息哪來？「惡劣到坑殺消費者，還戕害到農業本質上，還裝什麼清高，惡劣！」

《林佳新不自殺聲明》 誰是「妳」的對手，誰敢說到「妳」 這篇文章我冒著風險就直接講了，蒜頭事件從來都不是外界看的這樣 他們有六個是立委的樁腳，正常外面每台斤60全部會賣出，除非既有規定交貨慢慢釋出的固定訂單，只有他們知道後續有故事所以... 由林佳新發佈於 2020年9月12日 星期六

(中時新聞網)